En las calles de la Ciudad de México, los señalamientos de tránsito cumplen una función clave para ordenar la circulación y prevenir incidentes. Entre ellos se encuentra una señal con forma de triángulo blanco y borde verde que indica preferencia de paso.

De acuerdo con la señalización difundida por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, este señalamiento se distingue del triángulo invertido rojo que indica ceder el paso. Reconocer su significado ayuda a los conductores a identificar las indicaciones viales y circular con mayor seguridad.

¿Qué significa la señal del triángulo blanco con borde verde?

El señalamiento corresponde a la señal SR-7 de preferencia de paso, es decir, la ventaja que se otorga a uno de los usuarios de la vía para realizar un movimiento en un punto donde convergen distintos flujos de circulación. Así lo establece el artículo 4, fracción XXVIII, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Señal SR-7 Preferencia de paso es de forma triangular con un vértice hacia arriba. Manual de Señalización de México

Esta definición permite entender que la prioridad no depende únicamente de quién llega primero a una intersección, sino de las reglas de circulación aplicables en cada situación. Por eso, los automovilistas deben prestar atención a la señalización y a los demás usuarios de la vía.

¿Qué deben hacer los conductores al encontrar esta señal?

Al aproximarse a un punto donde se indique preferencia de paso, los conductores deben identificar a quién corresponde la prioridad y actuar de acuerdo con las condiciones de circulación. Además, deben respetar las obligaciones que establece el reglamento, entre ellas:

Ceder el paso a los peatones cuando el semáforo les permita cruzar o cuando esperen pasar por una intersección sin semáforos.

Permitir que terminen de cruzar los peatones que comenzaron a hacerlo durante la fase que les correspondía.

Dar prioridad a los peatones cuando vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya personas cruzándola.

El incumplimiento de las disposiciones de preferencia peatonal puede generar sanciones. Según el artículo 6, los conductores de vehículos particulares pueden recibir una multa de entre 10 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de tres puntos de penalización en la licencia de conducir.

Por ello, conocer los señalamientos y las reglas del Reglamento de Tránsito de la CDMX es fundamental para tomar decisiones adecuadas al volante. Identificar quién tiene la preferencia y respetar a los peatones contribuye a una circulación más ordenada y segura para todas las personas.