Cada año, una parte de los trabajadores en México recibe el reparto de utilidades, un derecho contemplado en la legislación laboral. Cabe destacar que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) está establecida en la Ley Federal del Trabajo, la cual también fija las condiciones para su entrega y prevé sanciones para los empleadores que incumplan con esta obligación. En términos generales, la mayoría de los trabajadores tiene derecho a recibir utilidades. Esto incluye a quienes trabajan de forma permanente, así como a los eventuales que hayan prestado servicios al menos 60 días durante el año fiscal. Conoce las condiciones del pago y verifica quiénes son los beneficiarios de la entrega de este dinero. Además de lo mencionado anteriormente, también se contempla a personas que trabajan en plataformas digitales, siempre que acumulen más de 288 horas anuales, y a empleados de confianza, aunque en estos casos el cálculo puede tener un tope basado en el salario de otros trabajadores. Asimismo, se consideran situaciones especiales, como las de mujeres en periodos de maternidad o personas que hayan sufrido un riesgo de trabajo durante una incapacidad temporal. El pago de utilidades debe realizarse dentro de plazos específicos, los cuales varían según el tipo de empleador. Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, cuando el patrón es una empresa o persona moral, la fecha límite es el 30 de mayo. En cambio, si se trata de una persona física, el plazo se extiende hasta el 29 de junio de 2026. En caso de no recibir este pago, los trabajadores pueden acudir ante la autoridad correspondiente para exigirlo, ya que se trata de un derecho laboral. Los empleadores que incumplan pueden enfrentar sanciones económicas que van desde 250 hasta 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale a montos de entre 29,327.5 y 586,550 pesos. Cabe señalar que la cantidad que recibe cada trabajador no es fija, ya que depende de factores como las utilidades generadas por la empresa, el tiempo laborado y el salario percibido.