La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha comunicado que, a partir de 2026, se implementarán nuevas disposiciones en el Servicio Militar Nacional (SMN), reafirmando el carácter obligatorio del servicio para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Actualmente, los hombres deben cumplir con este sistema, ya sea por nacimiento o naturalización. Para las mujeres, desde el año 2020, la participación ha sido voluntaria. Sin embargo, se anticipa que las reglas del SMN serán otras a partir del próximo año, por lo que se recomienda estar atentos al comunicado oficial emitido por las autoridades competentes. La Sedena advierte que todos los ciudadanos aptos deberán prestar servicio en el Ejército o la Armada, desempeñando funciones que se ajusten a sus capacidades. La Sedena ha comunicado que una de las modificaciones más significativas será la duración de la etapa de adiestramiento, la cual se estructurará de la siguiente forma: A partir del año 2026, aquellos que obtengan bola blanca o azul en el sorteo (tanto hombres como mujeres voluntarias) estarán obligados a cumplir con 13 sesiones de adiestramiento los días sábados, en un horario de 8 a 13 horas. Se ofrecerán dos periodos disponibles: Esta modificación implica una reducción de 44 a 13 sesiones, así como la transición de tres meses continuos a dos posibles ventanas para completar el programa. Los participantes deberán presentarse en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea durante los sábados de enero de 2026 para formalizar su inscripción. Cada módulo que se complete otorgará una constancia y al finalizar el año, se emitirá la liberación del servicio. El resultado del sorteo determina la forma de cumplir con el servicio militar: El Servicio Militar Nacional fue establecido en 1940 en el artículo 5 constitucional. Su objetivo no es la formación de soldados de carrera, sino promover la responsabilidad social, la disciplina, los valores, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y otras competencias cívicas. Desde el año próximo, el cumplimiento se ajustará a un total de 13 sábados consecutivos, lo que representa un periodo aproximado de tres meses. Este esquema se organizará en dos etapas durante el año y aplicará para los hombres y mujeres que se inscriban de manera voluntaria y resulten seleccionados con “bola blanca” o “bola azul” en el sorteo.