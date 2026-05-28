La Registraduría suspenderá los trámites de cédula y registro civil durante la semana de las elecciones.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia confirmó que suspenderá de forma temporal los servicios de registro civil y cédula de ciudadanía en todas sus sedes del país, como parte de los preparativos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

La pausa se extenderá desde el 27 de mayo hasta el 2 de junio de 2026 e implica frenar los trámites vinculados con la expedición de registros civiles y documentos de identidad mientras dure el operativo electoral.

¿Hasta cuándo se podrán reclamar las cédulas?

La entidad aclaró que la entrega de documentos de identidad seguirá habilitada únicamente hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. Por eso, hizo un llamado a quienes tienen su cédula lista para que la retiren antes de ese plazo, ya que es el único documento válido para poder votar.

De acuerdo con el organismo, citado por Infobae Colombia, al momento del anuncio quedaban 295.321 cédulas de ciudadanía sin reclamar en todo el territorio nacional. La Registraduría insistió en la importancia de recogerlas a tiempo para evitar inconvenientes durante la jornada.

La Registraduría suspenderá los trámites de cédula y registro civil durante la semana de las elecciones. (Fuente: Archivo de El Cronista Colombia).

Excepciones durante la suspensión

Pese a la medida general, la entidad contempló algunas excepciones. En los municipios donde no exista una notaría con función registral y en casos urgentes, las inscripciones en el registro del estado civil podrán realizarse igualmente.

El objetivo, según explicó la Registraduría, es garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar, por ejemplo, que se configure una inscripción extemporánea ante un fallecimiento.

¿Cuándo se reanudan los servicios?

La normalidad regresará el miércoles 3 de junio de 2026, cuando todas las sedes retomen la atención al público en su horario habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La entidad remarcó que la suspensión alcanza solo a los trámites de registro e identificación, mientras que la entrega de documentos se mantiene activa hasta la fecha indicada.

Refuerzo del operativo para el voto en el exterior

En paralelo, el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó un plan de acción para fortalecer la votación de presidente y vicepresidente en el exterior. Entre las estrategias se destacan el refuerzo de personal en consulados clave, una auditoría externa internacional especializada y la habilitación de puntos de digitalización de los formularios E-14.

Penagos aseguró que están dadas todas las garantías para que los colombianos residentes fuera del país puedan ejercer su derecho al voto y para que el proceso se desarrolle de manera transparente.