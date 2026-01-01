La Secretaría de Hacienda informó que, a partir del 1 de enero, entrará en vigor un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles. Se trata de una medida que forma parte de la actualización inflacionaria anual establecida en la legislación vigente.

El ajuste impactará a las gasolinas y al diésel, luego de que la dependencia revisara y actualizara las cuotas con base en la variación de precios registrada a lo largo de 2025. Con estos cambios, el bolsillo de los mexicanos sufrirá un impacto significativo, teniendo en cuenta otras subas programadas por el Gobierno.

¿Cuánto aumentará la gasolina en 2026?

El gravamen para la gasolina Magna, con menos de 91 octanos, pasará de 6.45 a 6.70 pesos por litro. En tanto, la gasolina Premium, con 91 octanos o más, verá un incremento de 5.45 a 5.65 pesos por litro.

En el caso del diésel, el IEPS aumentará de 7.09 a 7.36 pesos por litro, de acuerdo con el acuerdo difundido en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se actualizaron las cuotas correspondientes al gas, la turbosina y el combustóleo, así como la parte del impuesto que se canaliza a las entidades federativas.

Para los gobiernos estatales, el impuesto quedará fijado en 59 centavos por litro para la gasolina Magna, 72 centavos para la Premium y 49 centavos para el diésel.

¿A qué se debe el aumento del IEPS?

Hacienda subrayó que este ajuste no responde a una decisión discrecional, sino al esquema automático de actualización anual del IEPS conforme a la inflación.

Durante todo 2024, la recaudación por IEPS aplicado a gasolinas y diésel alcanzó los 403,584 millones de pesos. En el periodo de enero a octubre de 2025, los ingresos sumaron 364,711 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real anual de 10.5%.