La Secretaría de Hacienda informó que, a partir del 1 de enero, entrará en vigor un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles. Se trata de una medida que forma parte de la actualización inflacionaria anual establecida en la legislación vigente.
El ajuste impactará a las gasolinas y al diésel, luego de que la dependencia revisara y actualizara las cuotas con base en la variación de precios registrada a lo largo de 2025. Con estos cambios, el bolsillo de los mexicanos sufrirá un impacto significativo, teniendo en cuenta otras subas programadas por el Gobierno.
Conoce los detalles de esta medida y evita inconvenientes de dinero.
¿Cuánto aumentará la gasolina en 2026?
El gravamen para la gasolina Magna, con menos de 91 octanos, pasará de 6.45 a 6.70 pesos por litro. En tanto, la gasolina Premium, con 91 octanos o más, verá un incremento de 5.45 a 5.65 pesos por litro.
En el caso del diésel, el IEPS aumentará de 7.09 a 7.36 pesos por litro, de acuerdo con el acuerdo difundido en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se actualizaron las cuotas correspondientes al gas, la turbosina y el combustóleo, así como la parte del impuesto que se canaliza a las entidades federativas.
Para los gobiernos estatales, el impuesto quedará fijado en 59 centavos por litro para la gasolina Magna, 72 centavos para la Premium y 49 centavos para el diésel.
¿A qué se debe el aumento del IEPS?
Hacienda subrayó que este ajuste no responde a una decisión discrecional, sino al esquema automático de actualización anual del IEPS conforme a la inflación.
Durante todo 2024, la recaudación por IEPS aplicado a gasolinas y diésel alcanzó los 403,584 millones de pesos. En el periodo de enero a octubre de 2025, los ingresos sumaron 364,711 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real anual de 10.5%.