La tendencia del valor del combustible en México aleja del valor comercial en Estados Unidos.

En esta noticia ¿Por qué está más cara la gasolina en México?

En Estados Unidos, el precio de la gasolina regular se perfila a su menor nivel de los últimos 25 años, con un valor de u$s 2.79 por galón, más o menos MXN $14 pesos por litro, mientras tanto, en México, el precio promedio de la gasolina regular se ubica en MXN $23.37 por litro.

La diferencia entre un lado de la frontera y otro es de casi MXN $10, pero el combustible es más barato en Estados Unidos.

Además, en 2018, el precio promedio de la gasolina regular fue de MXN $19.15 por litro, por lo que en los últimos siete años, el valor del combustible se encareció poco más de 22%, contrario a la promesa original del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su tercera campaña presidencial el expresidente de México dijo que el precio de la gasolina se podía reducir a MXN $10 por litro.

Sin embargo, la tendencia del valor del combustible va en sentido contrario y se aleja del valor comercial en Estados Unidos.

Incluso, el gobierno federal creó Gasolinas del Bienestar, una filial de Pemex, para ofrecer precios justos.

Sin embargo, el modelo ha sido cuestionado, debido a que esa empresa es señalada por enviar gasolina a Cuba.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa diaria que la empresa debe operar con transparencia y que ninguna filial de Pemex fue construida con el propósito específico de enviar combustible a Cuba.

¿Por qué está más cara la gasolina en México?

En México, dice Gonzalo Monroy, especialista de la consultora GMEC, señaló que en México el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a la gasolina regular asciende a MXN $7 pesos por litro y se está cobrando “casi completito”.

Cada semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica un decreto en el que establecea tarifa del IEPS que se cobrará al combustible durante esa semana.

Ante la caída en los precios internacionales del petróleo, que actualmente están alrededor de u$s 55 dólares por barril, la dependencia ha retirado el estímulo fiscal a los combustibles.

“Lo que estamos viendo es que se cobra el IEPS casi completito, más unos muy saludable márgenes de utilidad para Pemex, principalmente en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto”, dijo el especialista.