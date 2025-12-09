El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas urgentes ante la llegada de un sistema tormentoso de proporciones alarmantes que pondrá en jaque a múltiples regiones del país durante la próxima jornada del miércoles 10 de diciembre.

Los ciudadanos deberán extremar precauciones ante un fenómeno que amenaza con transformar calles en ríos y poner a prueba la infraestructura de diversas entidades. La combinación de factores atmosféricos creará condiciones perfectas para desencadenar precipitaciones de gran magnitud que podrían dejar consecuencias devastadoras en zonas vulnerables.

Un fenómeno extremo amenaza con colapsar calles e infraestructura en varias regiones.

Frente frío 19 desata el caos: masa polar convertirá las carreteras en trampas mortales

El ingreso del frente frío número 19 al territorio nacional no viene solo. Esta perturbación atmosférica trae consigo una masa de aire polar que descenderá las temperaturas de manera brutal en el norte, centro y oriente del país. Las autoridades advierten que la interacción entre este sistema y la corriente en chorro subtropical generará un cóctel meteorológico explosivo.

Las temperaturas se desplomarán hasta alcanzar los -10°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante las madrugadas, mientras que estados como Baja California, Sonora y Nuevo León experimentarán heladas severas. Este descenso térmico abrupto convertirá las vialidades en superficies resbaladizas y peligrosas, especialmente en carreteras de montaña donde el hielo se formará sin previo aviso.

Lluvia torrencial inundará 11 estados: el mapa del desastre anunciado

Once entidades federativas se encuentran en la mira de las precipitaciones más intensas. San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo recibirán lluvias con acumulados de hasta 50 milímetros, suficientes para provocar encharcamientos severos, deslaves en zonas de pendiente e inundaciones súbitas en áreas urbanas de drenaje deficiente.

Once estados bajo alerta máxima por lluvias que podrían provocar inundaciones súbitas.

Evento Norte desatará el infierno en costas: olas gigantes amenazarán embarcaciones

La pesadilla no termina en tierra firme. Durante la noche del miércoles, las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz enfrentarán un evento de Norte con vientos sostenidos de hasta 30 kilómetros por hora y rachas que superarán los 70 km/h. Estas ráfagas transformarán el mar en una superficie hostil con oleaje de hasta 2 metros de altura.

Las autoridades portuarias comenzaron a emitir recomendaciones para que embarcaciones menores permanezcan resguardadas. La navegación se volverá extremadamente peligrosa y el riesgo de accidentes marítimos se multiplicará exponencialmente. Pescadores y operadores turísticos deberán suspender actividades para evitar tragedias en altamar.