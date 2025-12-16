El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene actualizados a los contribuyentes mexicanos sobre los beneficios con los que contarán a partir del próximo año al momento de pagar impuestos.

Al igual que sucedió con la última Declaración Anual, los ciudadanos que deban rendir cuentas ante el organismo fiscal podrán deducir gastos siempre y cuando reúnan todos los requisitos necesarios.

¿Qué son las deducciones personales y qué tipo de gastos se pueden deducir?

Si se trata de presentar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal anterior, las deducciones personales constituyen una de las gestiones más solicitadas por los ciudadanos.

Se tratan de gastos que se pueden aplicar al realizar este trámite como persona física para reducir el impuesto a pagar al SAT. Los mismos se dividen en las siguientes categorías:

Gastos médicos y hospitalarios. Primas por seguros de gastos médicos. Colegiaturas. Transporte escolar. Aportaciones complementarias para el retiro. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro Créditos hipotecarios. Gastos funerarios. Donativos

Para que un gasto pueda ser considerado deducible, la factura que se presenta ante el organismo recaudador debe cumplir con ciertos requisitos:

Se debe verificar que el RFC esté escrito correctamente.

El tipo de producto o servicio anotado en el comprobante debe ser correcto y señalar el “Uso de CFDI” (Comprobante Fiscal Digital por Internet).

Será necesario verificar que el pago se haya realizado mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicio, así como cheque nominativo. Se recuerda a los contribuyentes que el pago tiene que ser realizado desde una cuenta a nombre personal de cada uno.

¿Qué se necesita para presentar la Declaración Anual 2025?

De acuerdo a la normativa que establece el SAT para presentar la declaración anual de impuestos, es necesario contar con e.firma y con un servicio de banca electrónica, ya que, en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, a través de las entidades bancarias autorizadas para el cobro de contribuciones federales.

En caso de que se requiera modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, es necesario presentar declaraciones complementarias. Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en verse reflejado.

¿En qué fechas se realiza la presentación de la Declaración Anual 2025?

Cabe destacar que la presentación de la declaración anual de impuestos se lleva a cabo al año siguiente del ejercicio fiscal en cuestión. Según el caso, las fechas pueden variar: