El Servicio de Administración Tributaria, SAT, dio a conocer la octava publicación de las Tasas Efectivas del Impuesto Sobre la Renta, ISR, para Grandes Contribuyentes, correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, una medida que busca fortalecer la vigilancia del cumplimiento tributario y detectar posibles riesgos impositivos.

La actualización contempla 22 actividades económicas agrupadas en cinco sectores estratégicos de la economía nacional y servirá como parámetro para que las empresas comparen su nivel de contribución frente a otras compañías que desarrollan actividades similares.

¿Qué son las tasas efectivas del ISR y para qué sirven?

Adicional a las 22 actividades, el organismo fiscal recordó que ya ha contactado mediante el Buzón Tributario a contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados.

¿Qué sectores incluye la nueva publicación del SAT?

De acuerdo con el comunicado 44/2026, esta octava emisión considera actividades económicas pertenecientes a cinco sectores: industrias manufactureras; otros servicios, excepto actividades del gobierno; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios profesionales, científicos y técnicos; así como transportes, correos y almacenamiento.

El SAT explicó que estos parámetros son resultado de análisis internos realizados con información proveniente de declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones informativas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y pedimentos, entre otros documentos. “Los parámetros son resultado de procesos de análisis realizados al interior del SAT”, señaló la autoridad fiscal en el comunicado.

El SAT realizó la octava publicación de Tasas efectivas del ISR para Grandes Contribuyentes, correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023. SAT

¿Qué son las tasas efectivas del ISR y para qué sirven?

Las tasas efectivas del ISR son parámetros de referencia que permiten a las empresas evaluar si el impuesto que pagan se encuentra dentro de los niveles observados en contribuyentes que realizan la misma actividad económica. Su difusión tiene sustento en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, reformado en 2020 para fortalecer los programas de cumplimiento voluntario.

Según el SAT, la finalidad de estos indicadores es que los contribuyentes puedan identificar posibles riesgos fiscales antes de que se inicien procesos de revisión más profundos. La dependencia señala que la información se publica “con la finalidad de medir riesgos impositivos” y promover la corrección voluntaria de posibles inconsistencias.

La autoridad invitó a las empresas a revisar la tasa efectiva correspondiente a su actividad económica y compararla con la propia.

“Se invita a las y los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de impuesto correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva”, indica el organismo.

En caso de detectar diferencias relevantes, las compañías pueden regularizar su situación mediante la presentación de declaraciones complementarias, reduciendo así la posibilidad de futuras revisiones fiscales.

Actualmente, el SAT informó que continúa realizando análisis sobre otras actividades económicas para ampliar gradualmente la publicación de tasas efectivas y fortalecer las herramientas de cumplimiento voluntario para los contribuyentes de todo el país.