Durante julio habrá pago de pensión exclusiva para hombres: el depósito llegará directamente a su tarjeta.

Los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México cuentan con un calendario de pagos para el bimestre julio-agosto de 2026, el cual contempla depósitos distribuidos durante julio.

De acuerdo con la información del Gobierno de la Ciudad de México, el apoyo está dirigido a hombres de 60 a 64 años que ya forman parte del padrón de beneficiarios del programa. Quienes completaron su proceso de incorporación y obtuvieron la aprobación reciben el depósito directamente en la tarjeta asignada.

Durante julio habrá pago de pensión exclusiva para hombres: el depósito llegará directamente a su tarjeta.

Los pagos no se realizan el mismo día para todos los beneficiarios. La dispersión del recurso se organiza con base en la primera letra del apellido paterno, un esquema que también se utiliza en otros programas sociales para ordenar la entrega de los recursos.

Calendario de pagos por apellido

El calendario oficial establece las siguientes fechas de depósito:

A: miércoles 1 de julio.

B: jueves 2 de julio.

C: viernes 3 y lunes 6 de julio.

D, E y F: martes 7 de julio.

G: miércoles 8 y jueves 9 de julio.

H, I, J y K: viernes 10 de julio.

L: lunes 13 de julio.

M: martes 14 y miércoles 15 de julio.

N, Ñ y O: jueves 16 de julio.

P y Q: viernes 17 de julio.

R: lunes 20 y martes 21 de julio.

S: miércoles 22 de julio.

T, U y V: jueves 23 de julio.

W, X, Y y Z: viernes 24 de julio.

¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

La Pensión Hombres Bienestar entrega un apoyo bimestral de 3,000 pesos a hombres de entre 60 y 64 años residentes en la Ciudad de México.

Para quienes busquen incorporarse al programa, el Gobierno de la Ciudad de México publica convocatorias en las que informa las fechas, sedes y módulos de registro.

Entre los documentos que generalmente solicita se encuentran identificación oficial vigente, CURP certificada y actualizada, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y número telefónico de contacto.