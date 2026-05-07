La Corte Constitucional modificó las reglas para acceder a una pensión especial destinada a quienes cuidan hijos con discapacidad. Desde finales de 2025, los hombres también podrán solicitar este beneficio sin necesidad de demostrar que están desempleados. El cambio representa un giro importante dentro del sistema de pensiones en Colombia, ya que durante años esta figura estuvo limitada en la práctica a las mujeres cuidadoras. Ahora, los padres podrán conservar su empleo y al mismo tiempo aspirar al reconocimiento pensional. La decisión surgió tras el análisis de normas de la Ley 100 de 1993 que imponían condiciones consideradas desproporcionadas para quienes debían dedicar gran parte de su tiempo al cuidado permanente de familiares con discapacidad. La Sentencia C-269 de 2025 revisó dos requisitos que regían para la pensión especial de vejez. La Corte concluyó que exigir un vínculo laboral activo y suspender el beneficio si la persona volvía a trabajar vulneraba derechos fundamentales. Los magistrados consideraron que estas restricciones afectaban principios como la igualdad, la seguridad social y el derecho al trabajo. Además, señalaron que muchos cuidadores abandonaban sus empleos precisamente por las exigencias del cuidado, por lo que la norma terminaba perjudicando a quienes más necesitaban el apoyo estatal. Aunque la sentencia amplió el acceso al beneficio, los solicitantes todavía deben cumplir varias condiciones legales. En Colpensiones, los hombres deben acreditar 1.300 semanas cotizadas, mientras que en fondos privados el requisito es de 1.150 semanas. El alto tribunal concluyó que prohibir trabajar mientras se recibe la pensión era una medida desproporcionada y contraria a la autonomía económica de los cuidadores. Con este cambio, los padres cuidadores pasan a tener las mismas posibilidades que las madres para acceder a una pensión especial destinada al acompañamiento y protección de hijos con discapacidad.