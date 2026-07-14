La Ley de Migración establece una serie de garantías que deben respetarse durante el alojamiento temporal de personas extranjeras en estaciones migratorias. El INM recordó cuáles son los derechos que deben preservarse en estos casos.

Las estaciones migratorias son espacios administrados por el Instituto Nacional de Migración (INM) destinados al alojamiento temporal de personas extranjeras cuya situación migratoria debe ser revisada por las autoridades. Sin embargo, permanecer en uno de estos lugares no implica la pérdida de los derechos reconocidos por la legislación mexicana.

En este contexto, el INM recordó que la Ley de Migración establece diversas garantías que deben respetarse durante toda la estancia de los viajeros retenidos. Estas disposiciones buscan asegurar un trato digno, acceso a información y condiciones adecuadas mientras se resuelve su situación migratoria.

Controles migratorios | ¿Qué derechos deben conservar los viajeros retenidos en estaciones migratorias?

La Ley de Migración, en su artículo 111, señala que las personas extranjeras alojadas en estaciones migratorias tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso, sin importar su nacionalidad, condición migratoria o cualquier otra circunstancia personal.

La Ley de Migración establece una serie de garantías que deben respetarse durante el alojamiento temporal de personas extranjeras en estaciones migratorias. El INM recordó cuáles son los derechos que deben preservarse en estos casos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Asimismo, las autoridades deben informarles sobre los motivos de su alojamiento, el procedimiento migratorio que enfrentan y las alternativas legales disponibles. Esta información debe proporcionarse de forma clara y comprensible para que la persona conozca su situación jurídica.

La legislación también establece que los viajeros tienen derecho a comunicarse con familiares, representantes consulares o personas de su confianza, así como a solicitar asistencia jurídica cuando así lo requieran durante el procedimiento.

¿Qué garantías que deben respetarse durante el procedimiento migratorio?

Además del acceso a la información, la normativa contempla el derecho a recibir atención médica cuando sea necesaria y a permanecer en instalaciones que reúnan condiciones adecuadas de higiene, alimentación y seguridad.

La Ley de Migración también dispone que deben respetarse la integridad física y la dignidad de las personas alojadas, evitando cualquier forma de discriminación, maltrato o abuso durante su permanencia en las estaciones migratorias.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad, las autoridades están obligadas a aplicar medidas de protección especiales conforme a la legislación vigente y al principio del interés superior de la niñez.

¿Qué función cumplen las estaciones migratorias del INM?

Las estaciones migratorias son instalaciones habilitadas por el INM para alojar de manera temporal a personas extranjeras mientras se determina su situación migratoria en territorio mexicano. Su funcionamiento está regulado por la Ley de Migración y demás disposiciones aplicables.

El Instituto Nacional de Migración es la autoridad responsable de garantizar que durante este proceso se respeten los derechos humanos de las personas alojadas y que los procedimientos se desarrollen conforme al marco legal vigente.

De esta manera, el organismo reiteró que el alojamiento en una estación migratoria no implica la suspensión de los derechos reconocidos por la ley, por lo que las autoridades deben asegurar su cumplimiento durante todo el procedimiento migratorio.