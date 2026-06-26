Aunque el calendario oficial aún no fue publicado, ya se conoce el monto que recibirán el próximo mes quienes forman parte del esquema.

El próximo pago de la Pensión para el Bienestar vuelve a generar expectativa entre los derechohabientes que aguardan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. En esta ocasión, el apoyo económico supera los 6 mil pesos y será entregado mediante el mecanismo habitual de dispersión.

Si bien las autoridades federales todavía no difundieron el calendario definitivo de pagos, distintas proyecciones basadas en operativos anteriores permiten anticipar cómo podría desarrollarse el proceso durante julio.

Aunque el calendario oficial aún no fue publicado, ya se conoce el monto que recibirán el próximo mes quienes forman parte del esquema. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Confirman un pago de más de 6 mil pesos en julio: quiénes serán los beneficiados

El depósito corresponde a las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa dirigido a mexicanos de 65 años o más registrados dentro del padrón vigente.

Para el periodo julio-agosto de 2026, el monto previsto es de 6 mil 400 pesos bimestrales, recurso que se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar . Este apoyo forma parte del esquema de transferencias económicas impulsado por el Gobierno de México para acompañar el ingreso de adultos mayores y fortalecer su capacidad de cubrir gastos cotidianos.

Quienes ya forman parte del programa y cuentan con medio de pago activo no deben realizar trámites adicionales para recibir el depósito correspondiente al nuevo bimestre.

Cuándo podrían depositar la Pensión Bienestar en julio de 2026

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no publicó el calendario oficial para la dispersión del cuarto pago del año. Sin embargo, estimaciones basadas en operativos anteriores señalan que los depósitos podrían comenzar durante los primeros días de julio.

El esquema suele realizarse de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales y cajeros. Bajo ese modelo, el proceso normalmente se extiende durante varias semanas hasta completar la entrega del apoyo económico a todos los beneficiarios registrados.

Las autoridades han recomendado esperar únicamente la confirmación oficial antes de considerar una fecha definitiva de depósito.

Cómo consultar el pago y qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Una vez iniciada la dispersión, los beneficiarios pueden verificar el depósito directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar y mediante los canales oficiales habilitados para consulta.

Las autoridades suelen recordar que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se deposita, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta. También se recomienda evitar compartir información bancaria o atender mensajes no oficiales que prometan adelantos o cambios en el calendario.

Mientras se espera el anuncio formal, el monto confirmado para adultos mayores continúa siendo de 6 mil 400 pesos correspondientes al bimestre julio-agosto.