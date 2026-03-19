El año 2025 marcó un hito histórico para la empresa de telepeaje PASE en términos de expansión de usuarios. Logró su cifra más alta en colocación de dispositivos: 950,000, de los cuales prácticamente el 95% de los TAGs colocados el año pasado fueron activados por los usuarios, presumió Alexis Reséndiz, director general de PASE, en entrevista con El Cronista. Reséndiz dijo que, pese a que el efectivo sigue siendo el método de pago más utilizado en carreteras y autopistas, el volumen de operaciones con telepeaje en autopistas federales creció del 24% al 30% entre 2021 y 2025. Mientras que en las autopistas privadas, la penetración es aún mayor, pasando del 38% al 47% en el mismo periodo, según el directivo. Reséndiz aseguró que aproximadamente el 80% de las transacciones de telepeaje en todo el país son realizadas por usuarios de PASE. La empresa cuenta con 3.5 millones de usuarios personas físicas. La política anunciada por el gobierno para reducir el uso de efectivo en autopistas, desde el año pasado, se percibe para el directivo como una “oportunidad única” sin precedentes para el sector, compuesto por alrededor de cinco empresas, entre las que se encuentran TeleVía e IAVE. Si bien esto ha influido en un cambio hacia el tag como método de pago, también la rapidez de las transacciones. “Una transacción de telepeaje toma 1 segundo en promedio, comparada con los 10 a 15 segundos que tarda el pago en efectivo o con tarjeta”, calculó Reséndiz. Este mayor interés de los usuarios por el telepeaje carretero ha impulsado también el crecimiento de la red de venta y recarga de los tags de PASE, la cual se expandió de 140,000 a 190,000 puntos en los últimos tres años. PASE, que también ofrece tags empresariales, cuenta con alrededor de 35,000 empresas afiliadas. En este segmento, señaló Reséndiz, el 96% de las empresas de carga en México utilizan su servicio. Aunque el número de tags es mayor en personas físicas, las empresas representan el núcleo transaccional del negocio. La relación de transacciones entre una persona moral (empresa) y una física es de 9 a 1. Reséndiz compartió que en el segundo semestre de 2026, la app de PASE permitirá pagar multas, tenencias, verificaciones y parquímetros. “Son servicios asociados al vehículo y que los usuarios agradecerían”, dijo sobre el porqué de esta nueva vertical de negocio. Actualmente la app de PASE ya cuenta con más de 2 millones de usuarios registrados que verifican saldo y estatus antes de viajar, por lo que tienen una buena base para arrancar. Esta estrategia de diversificación no solo busca centralizar la experiencia del conductor en una sola cuenta, sino que proyecta un potencial financiero capaz de “duplicar o triplicar los ingresos de la empresa” a futuro, estima Reséndiz. El directivo adelantó que también se están explorando soluciones para el pago de gasolina directamente con el ecosistema de PASE. “Ya llevamos un buen rato en estudio, análisis y desarrollo; afortunadamente ya estamos en pruebas de varias de estas soluciones, incluso algunas ya están en productivo”, aseguró Reséndiz, quien adelantó que algunos servicios estarán activos en abril.