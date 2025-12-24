Grupo Ollamani, subsidiaria de Grupo Televisa, anunció la venta de una participación accionaria de 49% del Club América y del Estadio Banorte al fondo de capital privado estadounidense General Atlantic, en una operación que valúa el activo en 490 millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la transacción se realizará a través de la creación de una nueva sociedad denominada Grupo Águilas, que concentrará la propiedad del club, el estadio y los terrenos adyacentes al inmueble. El valor de la empresa está sujeto a los ajustes habituales al cierre, incluidos los relacionados con la deuda neta y otros conceptos financieros acordados entre las partes.

La operación representa una desinversión parcial estratégica para Ollamani, que conservará el control accionario con 51% de participación, al tiempo que incorpora a un socio financiero con experiencia en empresas de alto crecimiento. El objetivo, de acuerdo con la compañía, es acelerar la siguiente etapa de expansión, innovación y monetización de los activos deportivos e inmobiliarios.

“La alianza estratégica combina la trayectoria operativa de la familia Azcárraga y de una de las franquicias deportivas más relevantes del país con el conocimiento de General Atlantic en la creación de valor a largo plazo”, señaló la empresa.

En cuanto al uso de los recursos, Ollamani informó que el capital obtenido será destinado a distribuir valor a los accionistas, lo que sugiere una estrategia de optimización del balance y retorno de capital, sin perder el control operativo del activo.

La transacción también redefine el perfil del negocio al incorporar herramientas de análisis de datos y eficiencia operativa. En este sentido, Grupo Águilas contará con el apoyo de Kraft Analytics Group, firma especializada en tecnología aplicada al deporte y propiedad de los dueños de los New England Patriots de la NFL, lo que apunta a una mayor sofisticación en la gestión de ingresos, audiencias y experiencia del aficionado.

Tras el cierre de la operación, Emilio Azcárraga mantendrá el cargo de presidente ejecutivo de Grupo Águilas, desde donde encabezará la estrategia junto con el Consejo de Administración y el equipo directivo, con énfasis en el crecimiento del club, la explotación del estadio y el desarrollo de la plataforma inmobiliaria.

El anuncio se produce en un momento clave para Ollamani y Grupo Televisa, en la antesala del Mundial de Fútbol de 2026, evento que podría detonar mayores flujos de ingresos por patrocinios, derechos comerciales y eventos.

En preparación para este escenario, el Estadio Banorte fue recientemente modernizado, con inversiones destinadas a mejorar su infraestructura y capacidad operativa.

La transacción aún está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales, así como a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio y de la asamblea general de accionistas de Ollamani.