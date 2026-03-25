El flujo de inversión extranjera hacia el mercado accionario mexicano se desaceleró en medio de una mayor aversión al riesgo global detonada por las tensiones geopolíticas, pero ha mostrado una rotación hacia activos denominados de refugio, de acuerdo con Citi. En una reunión con medios de comunicación, Andrés Cardona, Mexico Equity Strategy Director en el banco estadounidense, explicó que, tras recibir más de u$s1,000 millones en entradas hasta inicios de marzo, el mercado registró una salida por alrededor de u$s90 millones en las últimas dos semanas, reflejando una rotación hacia activos refugio como el dólar y bonos estadounidenses. “Lo que vemos es más una reacción táctica al aumento en la incertidumbre que una salida estructural”, señaló un estratega durante la conferencia. Hasta febrero, los flujos de la posición de extranjeros en renta variable acumularon u$s1,913 millones, de acuerdo con datos de Banco de México. El detonante es el conflicto en Medio Oriente, mismo que elevó la volatilidad en los mercados ante nuevas preocupaciones inflacionarias incentivadas por el aumento en el precio de los energéticos. Cardona explicó que este entorno ha llevado a los inversionistas a ajustar portafolios, priorizando activos defensivos ante el riesgo de que bancos centrales —incluyendo Banco de México— tengan menor margen para recortar tasas. El base anticipa un recorte de 50 puntos base por parte del Banco de México, junto con un bono a 10 años cercano a 8.5%. Bajo este escenario, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, llegará a los 70,000 puntos rumbo a fin de año, con una probabilidad de 70%, dijo. Este nivel representa un alza potencial de 2.6% desde el cierre de la jornada del 25 de marzo de 68,187.6 puntos. Dentro de los estimados, el estratega explicó que en un escenario donde los precios del petróleo se presionen aún más al alza, limitaría el espacio para los instrumentos de renta fija y presionaría los múltiplos a la baja. Por ello, mantienen la perspectiva de diversificar los portafolios de inversión. Para Cardona, los activos que den cobertura al dólar “en caso que conflicto se extienda”, considerando “buenos dividendos”. “Nos gustan hoy en día las petroquímicas, Alpek y Orbia, porque se han beneficiado del incremento de los precios de los energéticos y de las disrupciones de cadenas de suministro”, dijo el analista. También agregó los aeropuertos y las fibras, estas últimas por los dividendos. “Los vemos como un buen trade que es de la relación riesgo-beneficio. Son emisores con calidad relativamente alta, un negocio regulado”, mencionó. Al mismo tiempo, se sugiere cautela en emisoras con exposición a Europa, dada su sensibilidad a los precios de la energía. “En periodos de incertidumbre, el mandato principal es preservar capital y mantener portafolios diversificados”, señaló el estratega.