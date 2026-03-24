Los especuladores del peso mexicano redujeron por octava semana consecutiva sus apuestas netas a favor de la moneda en el mercado de futuros de Chicago, en una señal de menor convicción alcista antes de la decisión de política monetaria del Banco de México y en medio de un mercado más sensible al comportamiento del dólar y al entorno global de riesgo. En la semana del 11 al 17 de marzo, las posiciones netas especulativas largas sobre el peso se contrajeron 7.25%, o 5,351 contratos, para ubicarse en 68,460 contratos, de acuerdo con datos de Bloomberg. Cada contrato equivale a 500,000 pesos. El ajuste fue resultado de una caída en las posiciones largas, que bajaron a 90,997 contratos desde 112,701, una reducción de 21,704 contratos. En paralelo, las posiciones cortas también disminuyeron, al pasar a 22,537 contratos desde 38,890, lo que moderó parcialmente la caída del posicionamiento neto. La cifra muestra una tendencia de ocho semanas consecutivas de retrocesos en las posturas especulativas netas a favor del peso mexicano. “El movimiento refleja un de-risking neto del lado largo con toma de utilidades o reducción de exposición direccional alcista, parcialmente compensado por cobertura de posiciones cortas”, dijo Gerardo Ferreira, FX Risk Manager en Amius. Para el estratega, el ajuste responde a un entorno de mayor cautela en el mercado cambiario, marcado por la trayectoria del dólar y por las expectativas de política monetaria. “El posicionamiento apunta a un mercado que permanece estructuralmente constructivo, pero con menor asimetría alcista en el muy corto plazo, lo que podría traducirse en movimientos más tácticos y dependientes de catalizadores macro”, agregó. Durante el mismo periodo, el tipo de cambio pasó de 17.68 a 17.65 pesos por dólar, mientras que el índice dólar avanzó 0.35%, también según datos de Bloomberg. La atención del mercado se concentra ahora en la decisión de política monetaria de Banxico. Analistas de JP Morgan prevén que la Junta de Gobierno recorte la tasa en 25 puntos base el jueves, para llevarla a 6.75%. “La naturaleza de los choques actuales, el anclaje persistente de las expectativas y el desempeño firme del tipo de cambio en un entorno de una Fed más restrictiva deberían permitir a Banxico recortar 25 puntos base”, señaló la firma en un análisis. A la par, el conflicto en Medio Oriente sigue siendo uno de los principales focos de atención para los inversionistas. Analistas de Monex dijeron que la especulación sobre un posible alto al fuego ha devuelto parcialmente el apetito por activos de riesgo, favoreciendo una recuperación en divisas de economías emergentes, entre ellas el peso.