Después de la ola de violencia desatada por el operativo en el que Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido, algunos bancos anunciaron que mantendrán sus puertas cerradas en algunas entidades este lunes 23 de febrero, por motivos de seguridad. Por una parte, el banco Ve Por Más señaló que al menos este lunes no abrirá la sucursal de León, Guanajuato, así como las unidades de Guadalajara, Puerto Vallarta, y Ajijic, en Jalisco. Sin embargo, señaló que todos los canales digitales funcionarán de manera normal y puso a disposición sus números telefónicos para aclarar cualquier duda de sus clientes. En el caso de BanBajío, la empresa confirmó que mantendrá la cortina abajo en todas las sucursales ubicadas en Jalisco, Nayarit y Colima. En el mismo sentido, BanBajío aseguró que los canales digitales y los teléfonos de atención al cliente. Asimismo, BanCoppel y Tiendas Coppel informaron que no abrirán sus puertas este lunes en las sucursales ubicadas en Jalisco. Asimismo, Santander informó que este lunes mantendrá las cortinas abajo en todas las sucursales de Jalisco y algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Banorte señaló que por motivos de seguridad y para proteger a los usuarios y colaboradores, este lunes mantendrán cerradas las sucursales de Jalisco y Michoacán. La institución financiera añadió que en los estados de Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio de algunas sucursales comenzará a partir de las 11:00 am. BBVA señaló que mañana no abrirán las sucursales de Jalisco, al tiempo que evalúa si abrirá las unidades de otras zonas afectadas por la ola de violencia, sin especificar cuáles. En el caso de Banamex, el banco dijo que mañana permanecerán cerradas todas las sucursales de Jalisco. “Para Banamex la prioridad es la integridad física de nuestros clientes y colaboradores. Recomendamos a nuestros clientes privilegiar el uso de la banca electrónica con la App Banamex y BancaNet, así como nuestra red de cajeros automáticos”, dijo el banco. Por su parte, HSBC México anunció que todas las sucursales de Jalisco permanecerán cerradas, misma situación en la que se encuentra la de Bucerías, en Nayarit. Además, informó que el servicio de las unidades de Michoacán, Guanajuato, Colima, San Martín Texmelucan, en Puebla; y en Calpulalpan, Tlaxcala, abrirán a partir de las 11:00 am. Banco Azteca todavía no emite postura al respecto. De acuerdo con los datos más recientes del Banco de México, hasta mediados del año pasado, Jalisco es el tercer estado con mayor cantidad de sucursales bancarias, con 891, mientras que otras entidades afectadas por la ola de violencia, como Michoacán (388), Guanajuato (512), Nayarit (106), y Colima (82), superan las mil sucursales conjuntas. En desarrollo...