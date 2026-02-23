El sindicato de los patrones reconoció el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, el Gabinete de Seguridad y de los tres órdenes de Gobierno, ante el operativo realizado en defensa del Estado de Derecho. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que estas mismas entidades refuercen la seguridad y la vigilancia en vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permitan la movilidad, el intercambio y la actividad económica en la región afectada. El propósito de esta solicitud, señaló el organismo, es evitar que cualquier persona resulte afectada, lesionada o pierda la vida a causa de estos eventos. “Además, hacemos un llamado a las autoridades para que refuercen la presencia institucional y las acciones preventivas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de la población y evitar afectaciones negativas a la economía local”, señaló la Coparmex. A las empresas, la Coparmex hizo un llamado a evaluar las condiciones de cada zona, con base en información oficial, así como a actuar con prudencia y flexibilidad, al priorizar la integridad de los colaboradores y atender las indicaciones de la autoridad. “El sector empresarial actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria, pues en momentos como este lo más importante es el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias”, aseguró el organismo. La confederación que lidera Juan José Sierra expresó su confianza para que pronto se restablezca la paz y la seguridad en distintas regiones del país, que fueron afectadas por el operativo para que “las personas retomen su vida cotidiana y los centros de trabajo funcionen con normalidad”. “Hoy más que nunca debemos cuidar el progreso de nuestro país y velar por su reputación”, abundó. En este sentido, la Coparmex señaló que la estabilidad y el libre tránsito son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo. “México requiere resultados claros y coordinación efectiva que garanticen certidumbre a quienes generan oportunidades en el país. Es fundamental enviar señales firmes de orden, legalidad y capacidad institucional”.