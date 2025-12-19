Chili’s, la cadena de restaurantes de comida casual operada por Alsea en México, espera cerrar el año con un desempeño superior al estimado y con un plan orientado a aprovechar a los visitantes del Mundial de Fútbol 2026. La compañía proyecta atraer hasta un millón de clientes adicionales, apoyado en su concepto “Estadio Chili’s”, desarrollado desde hace cinco años.

“Estamos superando las expectativas que nos habíamos planteado. Los resultados lo confirman y también la respuesta del consumidor”, dijo Enrique Aranda, director de Chili’s en entrevista con El Cronista.

De acuerdo con el reporte financiero de Alsea al cierre de septiembre, Chili’s se posicionó como la marca —dentro del portafolio de restaurantes— de mejor desempeño durante el año, impulsada por una combinación de precios competitivos, renovación del menú e inversión en infraestructura tecnológica.

Más que ofrecer

Al respecto, Aranda dijo que uno de los principales motores del crecimiento fue la implementación del programa Three For Me, una oferta de comida completa por 199 pesos, con la que la cadena busca competir directamente con el fast food. En un entorno de presiones inflacionarias, la estrategia apunta a ofrecer mayor valor por precio, sin renunciar al servicio de restaurante.

La combinación de platillos como los crispers, actualmente el producto más vendido de la marca, así como combinaciones de alimentos para compartir como el Triple Dipper, contribuyeron a un crecimiento cercano al 5% en ventas, sin desplazar los productos tradicionales del menú, como costillas, fajitas y margaritas.

Aunque Chili’s no destaca por ser un restaurante deportivo, la empresa ha buscado aprovechar las ventajas de infraestructura que tiene, así como la atención. Bajo esta idea nació la estrategia del 4o estadio, El Estadio Chili’s.

“Quisimos construir una plataforma donde le diéramos a nuestros invitados, a nuestros clientes, un ambiente de estadio”, expresó el directivo.

Estadio Chili’s y el Mundial 2026

Actualmente, las 75 unidades operadas por Alsea en México -ubicadas en CDMX, Querétaro, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo- cuentan con al menos 25 pantallas, sistemas de audio renovados y pantallas de gran formato.

De acuerdo con estimaciones oficiales, durante las seis semanas que durará el Mundial 2026 México se recibirán a más de seis millones de turistas. En ese contexto, Chili’s proyecta captar alrededor de un millón de visitantes adicionales, tanto locales como extranjeros, gracias a su capacidad instalada y a la ampliación de horarios de consumo.

El crecimiento del torneo —que pasará de 80 a 104 partidos y de cuatro a seis semanas de duración— amplía las oportunidades de consumo a lo largo del día que Chili’s ya tiene identificadas y alistó en estos últimos cinco años.

“Tenemos esta capacidad instalada de poder recibir a este millón de personas en a lo mejor horarios que no eran tradicionales”, mencionó el directivo.

Este año, Alsea vendió la operación de Chili’s en Chile a un socio local, como parte de una estrategia de enfoque en el mercado mexicano. Para 2026, la empresa contempla la apertura de al menos dos nuevas unidades.

De cara a 2026, la expectativa es mantener crecimientos de doble dígito, apoyados en el calendario deportivo, nuevos lanzamientos de productos y el impulso extraordinario que representa el Mundial de Fútbol 2026.