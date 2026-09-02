El Fondo de Pensiones para el Bienestar cuadriplicó en un año.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar cuadruplicó en un año los recursos entregados para complementar las pensiones de los trabajadores, al pasar de MXN $129.8 millones a 561 millones entre junio de 2025 y junio de 2026, de acuerdo con una comparación entre el Primer y Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Fondo otorga un complemento a la pensión de algunos trabajadores al momento de su retiro, con el objetivo de elevar el ingreso mensual que reciben. A junio de 2026, 8,212 personas habían recibido este apoyo, frente a las 3,796 reportadas un año antes.

El impacto también se refleja en el monto de las pensiones. Sin el complemento, los beneficiarios recibirían en promedio MXN $6,256 mensuales, mientras que con el apoyo la cifra sube a 11,847, un incremento de 89.3%. El 93% de los beneficiarios pertenece al IMSS y 7% al ISSSTE.

También aumentaron los recursos devueltos a trabajadores o beneficiarios de cuentas de ahorro para el retiro inactivas. El monto pasó de MXN $2,789.2 millones a 5,940.2 millones entre ambos informes, mientras que las personas que recuperaron su dinero aumentaron de 61,016 a 188,043.

Afores superan las 78 millones de cuentas

El crecimiento del Fondo ocurre mientras el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) continúa aumentando. A junio de 2026, acumuló MXN $11.78 billones, un crecimiento real anual de 12.6%, frente a los 10.13 billones reportados un año antes.

Las diez Afores administraban MXN $8.95 billones correspondientes a 78.5 millones de cuentas individuales, casi 10 millones más que las 68.8 millones registradas en el Primer Informe.

Aunque los recursos siguieron creciendo, el ritmo de expansión real se moderó de 15.8% a 15% entre ambos periodos.

Para 2026, la Consar fijó una comisión máxima de 0.54% sobre el saldo administrado, frente al 0.55% de 2025. La comisión promedio efectiva también bajó de 0.547% a 0.538%.

La proyección oficial estima que, de mantenerse este nivel, las cuentas individuales acumularían MXN$214 mil millones adicionales hacia 2031.

Más pensiones bajo la reforma de 2020

Las pensiones otorgadas bajo el nuevo régimen de la reforma de 2020 aumentaron de 102,928 a 120,900 entre junio de 2025 y junio de 2026.

La pensión garantizada promedio bajo las nuevas reglas fue 21% superior a la que habría correspondido sin la reforma, frente al 23.4% reportado un año antes. El monto promedio pasó de MXN $5,216 a 5,297.

En rentas vitalicias, las pensiones aumentaron de 389,272 a 425,004 y el monto constitutivo pasó de MXN $409,515 millones a 455,034.8 millones.

El otro frente: pensiones para adultos mayores

El crecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar ocurre en paralelo a la expansión de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, aunque se trata de programas distintos.

Mientras el Fondo está enfocado en complementar las pensiones de trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos, la Pensión para Adultos Mayores es un apoyo universal y no contributivo dirigido a este segmento de la población.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum destacó el alcance de los programas sociales y señaló que al cierre de 2026 llegarán a 42.86 millones de derechohabientes, con una inversión de MXN $1 billón.

“Al cierre del 2026, los programas para el bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente”, refirió la mandataria.

En particular, indicó que 13.78 millones de adultos mayores reciben una pensión bimestral de MXN$6,400.

Así, mientras las Afores continúan ampliando el número de cuentas y los recursos que administran, el Fondo de Pensiones para el Bienestar aumenta los complementos entregados a trabajadores que llegan al retiro con una pensión menor, en paralelo con los apoyos sociales destinados a los adultos mayores.