Fortaleza Materiales, empresa mexicana de cemento y concreto, estará de regreso en la Bolsa Mexicana de Valores donde busca nuevos recursos para necesidades particulares de la compañía.

De acuerdo con documentos entregados al centro bursátil, la empresa de materiales de Carlos Slim espera próximamente emitir hasta MXN $4,000 millones en bonos a corto plazo, recursos que se encuentran bajo el amparo de un programa por hasta MXN $15,000 millones, a un plazo de cinco años.

La colocación cuenta con la calificación A-1 por parte de Moody’s Local y F1 de Fitch Ratings ante la posición que mantiene la empresa en el negocio en la industria cementera en el país, “con niveles de rentabilidad altos, un perfil crediticio conservador y una generación consistente de flujo de fondos libre”, indica la agencia en un reporte.

La fecha de la colocación no ha sido detallada por la empresa. Sin embargo, detalla que Grupo Financiero Inbursa y la Casa de Bolsa Ve por Más fungirán como intermediarios colocadores.

Fortaleza Materiales vs otras cementeras

Fortaleza Materiales mantiene una posición favorable comparada con Cemex ante la concentración que tiene en el mercado mexicano, principalmente por la venta al menudeo, de acuerdo con Fitch Ratings.

La calificadora explica que los márgenes de la empresa de Slim son cercanos a 30%, mientras que la rentabilidad de Cemex es de 15%. “La agencia espera que el apalancamiento bruto de Fortaleza se mantenga alrededor de 1x, mientras que el de Cemex sería cercano a 2.5x”, se lee en un documento.

Fortaleza Materiales cotizaba en la BMV luego de la escisión con Elementia Materiales en 2021. Sin embargo, un año más tarde anunció su salida del centro bursátil.

Sin embargo, la empresa se ha mantenido activa en el mercado bursátil por la búsqueda de recursos para planes y proyectos corporativos. La última fue por MXN $2,000 millones en 2022 a una tasa de 8.87% utilizada para refinanciamiento de pasivos.