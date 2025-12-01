En esta noticia Las empresas con mayor valor de mercado

Tres empresas de la Bolsa Mexicana de Valores ganaron más de MXN $100,000 millones en valor de mercado en una semana, incluso superaron a 26 de las emisoras que mostraron ganancias en los últimos cinco días, de acuerdo con un análisis de El Cronista.

La semana pasada (a noviembre 28) estuvo marcada por las expectativas de recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, sumadas a las expectativas de las empresas tecnológicas que buscan nuevos acuerdos relacionados con la Inteligencia Artificial, como Meta.

Canadá anunció aranceles de 25% a nuevos productos derivados del acero, incluidos fabricantes estadounidenses. La medida surge con el objetivo de proteger a su industria local de la guerra comercial y del metal chino.

Por otro lado, el Libro Beige de la Fed presentó cifras mixtas donde las empresas alertan la falta de incentivos para contratar, pero no se generan despidos masivos.

A nivel local, el mercado estaba atento a las expectativas de crecimiento económico del Banco de México, misma que mostró un recorte a 0.3% desde 0.6% señalando mayores riesgos a la baja por la debilidad económica y la incertidumbre derivada de una política comercial más conservadora en Estados Unidos.

Respecto a la inflación, el banco central local dejó sin cambios su estimado de 3.5% para 2025, mientras que, para la inflación subyacente, sigue pronosticando que se ubicará en 4.1% al cierre de 2025 y en 3.0% en 2026.

En el balance semanal, al cierre del 28 de noviembre, las acciones de Grupo México, del multimillonario mexicano Germán Larrea Mota Velasco, se coronaron con el mayor valor de mercado ganado con un total de 79,173 millones de pesos, equivalente a un incremento de 6.81%.

Lo anterior luego de que, en la jornada del 24 de noviembre, Freeport McMoran recortó su plan de producción para 2026 en Grasberg, la segunda mina de cobre más grande del mundo, tras el deslave ocurrido en septiembre que obligó a suspender temporalmente la operación Block Cave.

“El mercado interpretó este ajuste como una señal de menor oferta internacional en el corto plazo, lo que favoreció a emisoras vinculadas al metal rojo”, mencionaron analistas de GBM en una nota a sus clientes.

Durante la semana, la plata y el oro ganaron 12.96% y 3.41%, respectivamente, de acuerdo con datos de Investig. Estos aumentos incentivaron al alza el precio de los títulos de Peñoles que ganaron 6.03% o 17,496 millones de pesos.

El tercer lugar fue para Grupo Aeroportuarios del Pacífico (GAP) con un incremento semanal de 7.24% equivalente a un aumento de 15,224 millones de pesos. En el acumulado, las tres empresas ganaron 111,866 millones de pesos; esto es un 57.7% del valor que adquirió el principal indicador bursátil del país en valor de mercado.

De las 35 empresas que componen el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, 29 resultaron con balances positivos.

De las restantes 26 que lograron balances positivos, sumaron 81,867 millones de pesos en capitalización bursátil, demostrando que el tamaño de las empresas sigue pesando en el mercado.

