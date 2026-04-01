La Cámara de Diputados dio luz verde a reformas en la Ley de Vivienda que permitirán a los organismos públicos usar los ahorros de los trabajadores para impulsar distintos esquemas habitacionales, como la construcción, renta, financiamiento para autoproducción y desarrollo de terrenos destinados a casas. Con el respaldo de Morena y Movimiento Ciudadano -que sumaron 355 votos a favor frente a 99 en contra de legisladores del PAN y PRI- se aprobaron los cambios que amplían las facultades del Infonavit y el Fovissste en materia de vivienda. A continuación, los detalles que debes tener en cuenta según corresponda. Ambas instituciones podrán usar los recursos acumulados por los trabajadores para aumentar la oferta habitacional, sin recibir presupuesto público adicional ni en este año ni en ejercicios futuros. El dictamen incluye disposiciones para proteger los ahorros de los trabajadores, estableciendo que cualquier acción deberá garantizar la seguridad de los fondos y respetar los derechos de los derechohabientes, sin comprometer la estabilidad financiera de estas instituciones. No obstante, legisladores del PAN y PRI expresaron preocupación por posibles riesgos en el manejo de estos recursos. Señalaron falta de claridad en las reglas de operación y advirtieron sobre posibles problemas de transparencia y discrecionalidad en la toma de decisiones. Desde el PAN, se cuestionó quién definirá aspectos clave como la ubicación de las viviendas, los beneficiarios o las empresas participantes, al considerar que podría concentrarse demasiado poder en el gobierno. También se alertó sobre la posibilidad de otorgar casas a personas sin ahorro previo o en la informalidad, lo que podría dificultar la recuperación de los recursos. Por su parte, diputados del PRI señalaron que la reforma podría debilitar los mecanismos de protección del ahorro y propusieron incluir controles adicionales, como: En contraste, Movimiento Ciudadano defendió que la reforma contempla suficientes mecanismos de control para garantizar que los trabajadores puedan recuperar sus recursos cuando lo requieran, aunque sugirió reforzar la difusión para que más personas conozcan cómo acceder a sus ahorros. Desde Morena, legisladores argumentaron que los cambios representan un nuevo enfoque en política de vivienda, enfocado en garantizar espacios adecuados y accesibles, y no en modelos anteriores que, aseguraron, beneficiaban principalmente a desarrolladores inmobiliarios. La reforma busca transformar el modelo de acceso a la vivienda en México, ampliando las opciones disponibles, aunque el debate político se mantiene sobre los posibles riesgos y alcances de estas modificaciones. Cabe destacar que los cambios se derivan de ajustes constitucionales realizados en 2024, propuestos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de modificaciones a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.