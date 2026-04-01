The Home Depot México está de manteles largos en 2026, pues este año celebran un cuarto de siglo en el país, por lo que decidieron invertir MXN $4,788 millones, lo que representa el monto más alto en una década y 25% más a la inversión de 2025. La empresa especializada en materiales de construcción para el hogar anunció que este monto se destinará a la apertura de 3 tiendas nuevas, para alcanzar 145 unidades. Además, destinará recursos a incrementar la capacidad logística en el norte y noroeste del país; la apertura de un nuevo Logistic Support Center (LSC) en Chihuahua, sumar 25 mil metros cuadrados al LSC de Culiacán, Sinaloa, una inversión que permitirá triplicar la capacidad instalada desde 2020. “Uno de los proyectos más relevantes será la implementación de patios de materiales especializados para clientes Pro. Además, se invertirá en un nuevo sistema con Inteligencia Artificial, capaz de analizar variables como clima, relaciones entre artículos y tendencias de consumo, reduciendo el error de pronóstico y optimizando el inventario de seguridad. Este avance representará ahorros importantes”, señaló la compañía. Otra parte de la inversión se destinará al impulso de la última milla para garantizar entregas en 24 horas en mercados clave. Otra de las apuestas más importantes para este año es maximizar la tecnología e innovación para transformar la experiencia del cliente, a través de mejoras a las plataformas que mejoren la experiencia del cliente digital, mejoren el buscador de productos y pongan en línea más de 50 mil productos disponibles en las tiendas físicas. La empresa también incluye una inversión en el área de Responsabilidad Social, pues impulsará la construcción y mejoramiento de más de 300 viviendas en zonas vulnerables, lo que permitirá rebasar 1,000 viviendas construidas y apoyadas en el país. El plan incluye la mejora y rehabilitación de 100 canchas de fútbol en parques públicos en el marco del Mundial de Futbol. “En este año que cumplimos 25 años en el país, miramos hacia adelante con enorme entusiasmo y convicción. Estamos convencidos que los mejores años de The Home Depot en México están por venir. Seguiremos invirtiendo, innovando y creciendo junto a millones de mexicanos para construir, literalmente, un mejor futuro para todos”, mencionó José A. Rodríguez, presidente y director general de The Home Depot México.