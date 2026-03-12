Durante este mes, los beneficiarios de distintos programas sociales del Gobierno de México continuarán recibiendo las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, necesarias para cobrar de manera periódica sus apoyos económicos. En el caso de los estudiantes de educación básica inscritos en la Beca Rita Cetina, la entrega de tarjetas seguirá realizándose durante este mes. Si algún beneficiario no sabe cuándo le corresponde ir a buscarla, se recomienda consultar directamente con las autoridades de su escuela, quienes pueden proporcionar la información específica. La distribución de las tarjetas continúa para alumnos que viven en los siguientes lugares: Para resolver dudas, también se puede llamar al 55 1162 0300, de lunes a viernes de 08 a 22 y los sábados de 09 a 14 (tiempo del centro de México). La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que la entrega de tarjetas sigue en marcha para nuevos beneficiarios. Además, quienes reciben apoyos de las Becas Benito Juárez pueden consultar la fecha y el lugar donde deberán recoger su tarjeta mediante el “Buscador de Estatus”, una plataforma oficial en la que solo se necesita ingresar la CURP. También existen buscadores en línea para revisar información de programas como la Beca Rita Cetina, las Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. La Secretaría de Bienestar señala que para recibir la tarjeta se deben presentar los siguientes documentos: Los programas sociales contemplan diferentes cantidades según el nivel educativo: