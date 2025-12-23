Es oficial | Habrá depósitos de más de 160,000 pesos en las cuentas bancarias de estos beneficiarios del Infonavit (foto: archivo).

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un financiamiento especial que estará disponible durante el último mes de 2025, sorprendiendo a miles de ciudadanos.

Esta iniciativa ofrece una oportunidad única para quienes buscan mejorar o renovar su hogar y cerrar el año con cambios significativos en su patrimonio.

El programa ofrece financiamiento hasta 150,000 pesos, tasas fijas de 10% a 11% anual y plazos flexibles de hasta 10 años, adaptándose a la capacidad de pago de cada trabajador. Fuente: Shutterstock.

Mejoravit Sólo para Ti: cómo funciona el nuevo crédito para reparar, remodelar o mejorar el hogar

El programa denominado Mejoravit Sólo para Ti permite a los trabajadores acceder a montos superiores a los 150,000 pesos, llegando incluso a rebasar los 160,000 pesos en algunos casos. La característica más innovadora es que utiliza el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda como respaldo del financiamiento.

Este esquema ofrece tasas de interés competitivas y fijas: 10% anual para créditos hasta 41,273 pesos, y 11% anual para montos mayores. Los plazos de pago son flexibles, extendiéndose desde uno hasta diez años, lo que permite a cada trabajador ajustar sus mensualidades según su capacidad de pago.

La gran ventaja es que no se requieren escrituras, avales ni garantías hipotecarias, lo que simplifica considerablemente el proceso de solicitud y aprobación.

Requisitos indispensables para acceder al apoyo económico

Los trabajadores interesados deben cumplir con criterios específicos establecidos por el organismo. Primero, es fundamental ser derechohabiente activo del Infonavit con una relación laboral vigente. Además, el registro de Afore y los datos biométricos deben estar completamente actualizados.

Otro requisito esencial es no contar con ningún crédito activo en el instituto al momento de la solicitud. El trabajador debe autorizar la consulta de su historial en el Buró de Crédito como parte del proceso de evaluación.

La vivienda a mejorar debe ser la residencia habitual del solicitante. En casos excepcionales, se permite aplicar el financiamiento en propiedades de familiares directos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El límite de edad para liquidar el crédito es de 70 años para hombres y 75 años para mujeres.

Solo los derechohabientes activos sin créditos vigentes pueden acceder, autorizando la consulta del Buró de Crédito. El trámite se realiza vía portal en línea o en oficinas del Infonavit para orientación personalizada. Fuente: Shutterstock.

Usos permitidos y proceso para solicitar el financiamiento

Los recursos obtenidos a través de Mejoravit Sólo para Ti pueden destinarse a diversas mejoras del hogar. Esto incluye reparaciones estructurales urgentes, remodelaciones de espacios interiores, mantenimiento preventivo o cualquier inversión que incremente la funcionalidad y seguridad de la vivienda.