El Gobierno de la Ciudad de México informó en su Gacetilla Oficial que una de sus alcaldías tendrá Ley Seca, aplicando así multas a quienes incumplan con la normativa cívica.
Según de dio a conocer, la Ley Seca será aplicada para la alcaldía de Xochimilco, donde no se podrá vender, comprar ni consumir bebidas alcohólicas del 1 de enero al 25 de enero del 2026.
Ley Seca en Xochimilco por varias semanas
El Gobierno de la Ciudad de México indica que durante las fiestas patronales, las tiendas, mercados, ferias y demás eventos púbicos, no podrán vender y/o comercializar bebidas con alcohol.
La medida tomará vigencia el 1 de enero sobre las 00:00, es decir, que la última venta y compra de licor se podrá hacer hasta el 31 de diciembre del 2025 sobre las 23:59.
La Ley Seca en Xochimilco se mantendrá vigente hasta e 25 de enero a las 23:59 hs, retomando la venta de bebidas con alcohol el 26 de enero sobre las 00:00 hs.
Zonas con Ley Seca para las fiestas patronales
La Ley Seca por las fiestas patronales en Xochimilco impactará en estas tres zonas:
- Santa María Nativitas
- Santa Cecilia Tepetlapa
- San Mateo Xalpa
El Gobierno de la CDMX busca mejorar la seguridad en la vía pública, que haya orden durante las festividades y que todos los ciudadanos puedan disfrutar en paz de estas fiestas.
¿De cuánto es la multa por incumplimiento a la Ley Seca en CDMX?
La sanción económica general por incumplir la Ley Seca en CDMX oscila entre 39,712 y 282,850 pesos, según el valor vigente de la Unidad de Cuenta.
Para establecimientos de bajo impacto que no comercialicen alcohol habitualmente, las multas se reducen a la mitad, además del decomiso inmediato de todo el inventario detectado.