El Gobierno de la Ciudad de México informó en su Gacetilla Oficial que una de sus alcaldías tendrá Ley Seca, aplicando así multas a quienes incumplan con la normativa cívica.

Según de dio a conocer, la Ley Seca será aplicada para la alcaldía de Xochimilco, donde no se podrá vender, comprar ni consumir bebidas alcohólicas del 1 de enero al 25 de enero del 2026.

¿Cuándo, dónde y por qué?

Ley Seca en Xochimilco por varias semanas

El Gobierno de la Ciudad de México indica que durante las fiestas patronales, las tiendas, mercados, ferias y demás eventos púbicos, no podrán vender y/o comercializar bebidas con alcohol.

La medida tomará vigencia el 1 de enero sobre las 00:00, es decir, que la última venta y compra de licor se podrá hacer hasta el 31 de diciembre del 2025 sobre las 23:59.

La Ley Seca en Xochimilco se mantendrá vigente hasta e 25 de enero a las 23:59 hs, retomando la venta de bebidas con alcohol el 26 de enero sobre las 00:00 hs.

Ley Seca por fiestas patronales.

Zonas con Ley Seca para las fiestas patronales

La Ley Seca por las fiestas patronales en Xochimilco impactará en estas tres zonas:

Santa María Nativitas

Santa Cecilia Tepetlapa

San Mateo Xalpa

El Gobierno de la CDMX busca mejorar la seguridad en la vía pública, que haya orden durante las festividades y que todos los ciudadanos puedan disfrutar en paz de estas fiestas.

¿De cuánto es la multa por incumplimiento a la Ley Seca en CDMX?

La sanción económica general por incumplir la Ley Seca en CDMX oscila entre 39,712 y 282,850 pesos, según el valor vigente de la Unidad de Cuenta.

Para establecimientos de bajo impacto que no comercialicen alcohol habitualmente, las multas se reducen a la mitad, además del decomiso inmediato de todo el inventario detectado.