A partir de 2026, el ingreso a algunas carreras de salud en México tendrá un nuevo requisito que los aspirantes deberán considerar con anticipación. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que cumplir con el Servicio Militar Nacional será obligatorio para estudiar medicina u odontología en instituciones del sistema educativo militar.

La medida marca un cambio relevante en los procesos de admisión y apunta a reforzar la formación castrense desde el inicio de la vida académica, por lo que quienes planean cursar estas carreras deberán informarse y planear su ingreso con mayor cuidado.

Servicio Militar obligatorio en 2026: qué establece la Sedena

La Sedena ratificó que el Servicio Militar Nacional mantiene su carácter obligatorio y que, a partir de 2026, su cumplimiento será exigido para acceder a planteles de formación castrense. Esto implica contar con la Cartilla Militar liberada como documento oficial.

La Cartilla del Servicio Militar será obligatoria para ingresar a escuelas militares donde se imparten las carreras de medicina y odontología a partir de 2026.

El objetivo es reforzar los procesos de ingreso y formación dentro de las instituciones militares, alineando los requisitos académicos con las obligaciones cívicas establecidas por la ley. La cartilla se consolida así como un requisito clave para determinados perfiles profesionales.

Aunque el Servicio Militar existe desde hace décadas, la novedad radica en su aplicación directa como filtro de ingreso a escuelas militares, lo que obliga a los aspirantes a planear este trámite con mayor anticipación.

En qué universidades será obligatorio para estudiar medicina u odontología

El requisito de la Cartilla Militar aplicará únicamente en universidades del sistema educativo militar, como la Escuela Militar de Medicina y la Escuela Militar de Odontología, dependientes de la Sedena.

En contraste, universidades civiles como la UNAM, el IPN y otras instituciones públicas y privadas no exigirán este documento para estudiar estas carreras.

Qué deben tener en cuenta los aspirantes a estas carreras