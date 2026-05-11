El Gobierno de México ha implementado un censo nacional masivo con la finalidad de regularizar 933,000 viviendas a nivel nacional. Esta importante iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y la Secretaría de Bienestar. La mandataria, presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que el objetivo de este censo es proporcionar un panorama claro sobre el estatus de cada propiedad, ya sea que se encuentre deshabitada o en uso, si es ocupada por el propietario original o por un tercero, e incluso si existe algún litigio vigente. Hasta el 5 de mayo del presente año, los Servidores de la Nación han visitado 47,845 viviendas, en las cuales el 87% están ocupadas y el 13% desocupadas. La presidenta enfatizó que, para las familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y ocupan estas viviendas, se les brindará una alternativa para rentar o adquirir la propiedad. Ante estos casos, el Gobierno revisará caso por caso y tomará decisiones “con la intención de que no se despoje a nadie de su vivienda y si la ocupan personas que no solicitaron el crédito, se evaluará la situación de esa familia, siendo posible que corresponda a una familia altamente vulnerable; en tal caso, se les brindará la posibilidad de arrendar o incluso adquirir la casa“, afirmó durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”. Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad de regularizar estas viviendas. En este contexto, aclaró: “Si existen viviendas sin servicios, que son de dimensiones reducidas -algunas me mencionaron que tienen medidas de tres por tres o similares-, entonces esa vivienda no puede considerarse como tal, pero lo que no podemos permitir es que permanezcan en esta condición". El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, subrayó la concentración geográfica del problema al revelar los datos del censo inicial. De las 47,000 viviendas censadas hasta el 5 de mayo, las entidades con mayor número son el Estado de México (5,776), Puebla (4,584) y Chihuahua (4,145). Estos datos iniciales evidencian dónde se encuentra una parte significativa del desafío de vivienda. Romero Oropeza precisó que la meta de regularización de 933,000 viviendas se distribuye en diversas categorías: 131,000 inmersas en juicios masivos, 216,000 adjudicadas sin escriturar, 497,000 con créditos que presentan un alto grado de adeudo y 89,000 correspondientes a créditos del FOVISSSTE. Asimismo, el director general atribuyó la problemática a las “malas prácticas de las administraciones neoliberales”, las cuales diseñaron créditos impagables, contrataron despachos con prácticas fraudulentas y permitieron la construcción de viviendas alejadas de los servicios básicos.