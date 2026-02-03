Liverpool anticipa menor rentabilidad en 2025 y sus acciones caen más de 3% en la BMV

En esta noticia La iniciativa de BIVA

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) anunció el lanzamiento de su Programa de Proveedores de Liquidez. La iniciativa busca fortalecer la liquidez, eficiencia y profundidad del mercado bursátil mexicano, en línea con modelos que operan en mercados como Estados Unidos, Europa y Brasil.

El primer participante del programa es LarrainVial, institución financiera chilena con más de 90 años de trayectoria y presencia en diez países. Su incorporación marca el inicio de un esquema que permitirá mantener de manera continua posturas de compra y venta en distintas emisoras bajo condiciones previamente definidas, con el objetivo de facilitar la operación de inversionistas.

“La incorporación de proveedores de liquidez marca un avance estructural en la evolución del mercado mexicano. La liquidez es infraestructura: mejora la formación de precios, amplía la participación y fortalece la resiliencia del mercado”, dijo María Ariza, directora general de BIVA en un comunicado.

Agregó que este mecanismo permitirá al mercado estar mejor preparado tanto para aprovechar ventanas de flujo como para enfrentar periodos de volatilidad con mayor solidez.

En el mercado mexicano, únicamente las casas de bolsa pueden enviar posturas directamente a las bolsas. Por ello, cuando el proveedor de liquidez no tiene esa figura, opera a través de una casa de bolsa intermediaria.

El programa forma parte de la iniciativa BIVA Mercado +Líquido, junto con el esquema Maker-Taker. Ambos mecanismos, de acuerdo con el documento, fueron resultado de más de un año de trabajo técnico y coordinación con autoridades regulatorias, con el objetivo de establecer un marco operativo alineado con estándares internacionales.

Según BIVA, los principales beneficios del programa incluyen mayor eficiencia —al asegurar precios permanentes de compra y venta—, mayor estabilidad en la formación de precios al mantener diferenciales controlados, y mayor competitividad para atraer emisores e inversionistas.

Raúl Morales, Country Head de LarrainVial México, mencionó que la firma cuenta con amplia experiencia en mercados de capitales y distribución de fondos, ETFs con inversionistas institucionales y family offices, además de un crecimiento relevante en México y Estados Unidos.

“Este programa se sustenta en la infraestructura tecnológica de BIVA (...) en conjunto con LarrainVial, contribuye al fortalecimiento del mercado bursátil mexicano y a una mayor participación de inversionistas”, expresó BIVA.