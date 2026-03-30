Las arrendadoras financieras y sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) buscan aumentar entre 10 y 15% las colocaciones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) durante el 2026, como parte de su estrategia para obtener más recursos y ampliar el crédito especializado que otorgan a empresas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (AMSOFAC), las empresas del sector recurrirán con mayor frecuencia al mercado bursátil para financiar sus operaciones en un entorno en el que la banca ha mostrado mayor cautela en el otorgamiento de crédito. Acudir al mercado bursátil implica que estas instituciones emiten instrumentos de deuda que son adquiridos por inversionistas, lo que les permite obtener recursos para posteriormente otorgar financiamiento a empresas que requieren adquirir maquinaria, equipo de transporte u otros activos productivos. En el 2025, el conjunto de intermediarios financieros no bancarios entre los que se encuentran los 54 miembros de la AMSOFAC realizó emisiones bursátiles por alrededor de MXN$ 150 mil millones tanto en BIVA como en la BMV. Aunque los procesos de colocación que actualmente se encuentran en marcha son confidenciales, directivos del organismo previeron que el monto levantado en los mercados de valores podría aumentar entre 10 y 15% al cierre de este año respecto al 2025. “Más empresas acudirán a bolsa porque, hoy en día, la banca está cautelosa en el otorgamiento de crédito”, afirmó Luis Arrieta, vocero y asesor de la Asociación. “Hay un abanico muy amplio de inversionistas en los mercados de valores con apetito para este tipo de operaciones”, agregó. Los miembros de la asociación entre los que se encuentran arrendadoras, empresas de factoraje y sofomes cuentan con diversas fuentes de fondeo que les permiten ampliar su capacidad para colocar crédito especializado en el país. Del total de recursos que obtienen anualmente, alrededor de 40% proviene de la banca de desarrollo, aproximadamente 30% corresponde a colocaciones de deuda en los mercados bursátiles, cerca de 20% proviene de préstamos de la banca múltiple, mientras que el resto se obtiene a través de líneas de crédito internacionales. Actualmente, la cartera total de crédito de los miembros de la AMSOFAC ronda los MXN$ 227 mil millones. De ese monto, alrededor de 35% se destinó al financiamiento de equipo de transporte, cerca de 20% al sector automotriz y aproximadamente 13% a maquinaria, mientras que el resto se canalizó al financiamiento de otros activos productivos utilizados por empresas de distintos sectores. Este tipo de financiamiento especializado permite a las compañías adquirir equipo o infraestructura necesaria para sus operaciones, lo que contribuye a fortalecer su capacidad productiva.