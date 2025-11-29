Banorte, una de las instituciones bancarias más relevantes de México, ha comunicado la adquisición de una moneda conmemorativa, lo que representa una excelente oportunidad para obtener dinero a cambio. Este anuncio se refiere a la compraventa de moneda de oro, en particular la de 50 pesos.

En detalle, este banco se encuentra en la búsqueda del Centenario, un ejemplar distintivo que se caracteriza por una serie de condiciones específicas. A principios de febrero, alcanzó un precio de compra de 65,000 pesos.

Si posees una moneda conmemorativa de 50 pesos y deseas determinar su valor, es esencial llevar a cabo un análisis exhaustivo. Compararla con otra cuya autenticidad esté certificada te permitirá identificar variaciones en peso, tamaño y grosor.

Fuente: narrativas-spin-mx

Monedas que adquiere Banorte en México

Conocida como Centenario, esta moneda conmemorativa posee 1.20565 onzas de oro con una pureza de 0.900, lo que la convierte en una de las piezas más apreciadas dentro de la numismática mexicana.

Su alta demanda ha llevado a que el banco la cotice en 65,000 pesos a cambio.

Según la información disponible en su página web, Banorte compra esta pieza numismática por 58,228 pesos y la ofrece en 68,928 pesos. No obstante, estos precios pueden variar en función del mercado del oro, lo que hace de esta moneda conmemorativa de 50 pesos una opción atractiva para los inversionistas.

¿Cómo determinar el valor de mi moneda?

Los especialistas en el ámbito financiero afirman que existen diversos métodos para autenticar el valor del dinero. En particular, al evaluar la moneda de 50 pesos, es fundamental considerar los siguientes aspectos clave:

Los bordes deben estar bien definidos y sin defectos visibles

No debe presentar irregularidades que sugieran una posible falsificación

Una superficie excesivamente lisa o resbaladiza podría ser una señal de alerta

El tono del oro debe ser uniforme y sin alteraciones

¿Qué opciones tengo para vender mi moneda?

A continuación, se presenta un listado exhaustivo de los lugares donde es posible vender monedas antiguas:

Casas de subastas

Casas numismáticas

Algunos bancos

Casas de empeño

Casas de oro y plata

Sitios de coleccionistas numismáticos

Sitios de internet especializados

