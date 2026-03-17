Mientras el sector automotriz sufre una contracción por la política arancelaria de Trump, la fabricación de computadoras avanza a pasos agigantados, con un crecimiento superior a 100% en los últimos 7 años. De acuerdo con el documento “Entre la continuidad y el desgaste. El rumbo del país en el primer año de gobierno”, la Organización No Gubernamental Signos Vitales, señaló que el crecimiento en la fabricación de computadoras en México resulta un evento inesperado, pero que ha impulsado la industria manufacturera mexicana en el entorno del nearshoring. Los datos recopilados por el organismo reflejan que entre 1993 y 2018, el crecimiento promedio de la manufactura de computadoras fue de 7.9% anual, mientras que para el periodo de 2018 a 2025,el alza fue de 11.3%. Con base en ese crecimiento, señala la ONG, la producción de equipos de cómputo se duplicó, con un alza acumulada de 111%, para alcanzar un valor anual de MXN $190.3 mil millones. “Para dimensionar el tamaño del crecimiento, esta variación resulta más de cuatro veces superior (331.4%) el crecimiento de la producción automotriz en el mismo periodo”, señaló el organismo. El ritmo de crecimiento de las computadoras contrasta con el desempeño del resto de la manufactura y es estadísticamente atípico, sobre todo si se observa que en 2021 dicha actividad se mantenía al mismo nivel que en 2018 (variación acumulada de 1.2%). “Es decir, durante tres años casi no mostró crecimiento y el crecimiento era mucho menor a la trayectoria de largo plazo”, detalla la investigación. Entre 2021 y 2025, la fabricación de equipo de cómputo tuvo un crecimiento excepcional: en promedio avanzó 20.2% al año y, en el acumulado del periodo, aumentó 99 mmdp, lo que equivale a un salto total de 108.5%. “Dicho de otra manera: no se trata de un incremento marginal, sino de una expansión que prácticamente duplicó el tamaño de la actividad en pocos años”. El nearshoring, un proceso que implica la relocalización de fábricas a zonas cercanas a los centros de consumo, representó un cambio de paradigma que se reflejó exclusivamente en el mercado de la tecnología. Este proceso inició en 2017, y de acuerdo con Signos Vitales, ninguna otra rama manufacturera en México ha mostrado un comportamiento comparable. “Esta trayectoria sugiere que la fabricación de equipo de cómputo podría ser el principal canal por el que se está materializando ese reacomodo productivo en el país, concentrando un dinamismo que el resto de las manufacturas no ha logrado replicar”, detalló. De acuerdo con GBM el objetivo del nearshoring es reducir costos y mantener una comunicación fluida y efectiva con el equipo de trabajo, lo que puede ser más difícil de lograr cuando se trabaja con países muy alejados. “Por lo tanto, el nearshoring se utiliza comúnmente para externalizar servicios y procesos a países vecinos, especialmente en el mismo continente o región. Ejemplo de ello es una empresa en los Estados Unidos que traslada sus operaciones a México o Canadá, mientras que una empresa en Europa puede trasladar sus operaciones a países vecinos como Polonia, Hungría o República Checa”, señala GBM. Signos vitales añadió que el incremento de la producción de computadoras también se trasladó a las exportaciones. Entre enero y noviembre de 2018 y los mismos meses de 2025 las exportaciones de equipo de cómputo han pasado de u$s 26.3 mil millones a u$s 75.9 millones, un crecimiento acumulado de 188% Solo en 2025 el crecimiento fue de 140.7% y explica el 89.5% de la variación en los últimos siete años. En 2025 el 91.7% de las exportaciones de equipo de cómputo tuvo como destino los Estados Unidos, por lo que existe una relación directa entre mayor producción y exportaciones, cosa que no ocurre con muchas otras actividades.