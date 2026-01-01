En esta noticia
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) permite que todos aquellos ciudadanos del país que estén en busca de cumplir el sueño de la casa propia, puedan hacerlo realidad antes de lo esperado.
Esto es a partir de créditos hipotecarios y distintas estrategias de financiación orientadas para mexicanos que reúnan todos los requisitos. En la lista, se incluye “Cofinavit Ingresos adicionales”, que otorga más de 600,000 pesos a los trabajadores que necesiten dinero para adquirir su propia vivienda.
El crédito es asignado por el INFONAVIT y dispersado por una entidad financiera, ante la cual se puede comprobar ingresos adicionales como propinas o comisiones, para obtener un monto mayor.
¿Cuánto dinero otorga Cofinavit y cuál es el plazo para pagar el crédito?
El INFONAVIT, a través de este crédito hipotecario, permite elegir el monto y plazo máximo en el que se le pagará a la institución.
Cabe destacar que la cantidad de dinero prestado variará según la capacidad de pago del trabajador. La entidad gubernamental, en este sentido, tiene permitido otorgar hasta 660,375.55 pesos. El monto máximo de crédito disponible se puede consultar en Mi Cuenta Infonavit, en la sección de precalificación y puntos.
El plazo del crédito que establece el INFONAVIT puede ser desde uno hasta 30 años. Se aconseja a los solicitantes tener en cuenta que la suma de su edad, más el plazo que se defina para financiarlo, no debe ser mayor a 70 años (en caso de ser hombre) y 75 años (para las mujeres).
¿Cuál es el salario a partir del cual el INFONAVIT otorga este crédito?
En función de la información que ha establecido el INFONAVIT para solicitar este tipo de crédito, se destaca contar con un salario inferior a 13,413.88 pesos.
Entre otras condiciones, es esencial ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.
¿Qué otros requisitos hay que cumplir para solicitar el crédito Cofinavit?
En la lista de requisitos que establece el Cofinavit para los habitantes del país que quieran solicitar financiación para comprar una vivienda, se destaca contar con los siguientes documentos:
- Solicitud de inscripción de crédito.
- Avalúo de la vivienda: Si la vivienda es de un particular, se recomienda solicitarlo con un formato concreto en cualquiera de las unidades de valuación con las que trabaja el Infonavit. Si la vivienda es de una constructora: la constructora solicitará el avalúo.
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial (INE/IFE), pasaporte o CURP Biométrica vigentes.
- Identificación oficial para personas trabajadoras derechohabientes extranjeras: se permite forma migratoria (tipo credencial) “Carta de Residencia” emitidas por el Instituto Nacional de Migración, y pasaporte vigente, FM2 o FM3.
- En caso de extranjeros naturalizados mexicanos, deben presentar: carta de naturalización, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, a nombre del derechohabiente, al del cónyuge o al de un pariente (padre, madre hijos o hermanos). Además, deben validar que el recibo de pago que se presente ya sea de Comisión Federal de Electricidad o teléfono fijo, esté membretado con sus respectivos logos impresos desde cajeros automáticos propiedad de la empresa emisora. Así mismo, se solicitará CURP impresa que corresponda con los datos del trabajador derechohabiente y estado de cuenta bancario a nombre del trabajador derechohabiente, con cuenta clabe o número de tarjeta completo.
- CURP. (En caso de no presentar CURP Biométrica)
- Cédula fiscal.
- Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), no mayor a 2 meses.
- Si la vivienda es de un particular, presenta copia del título de propiedad de la vivienda a adquirir. En caso de ser de una constructora, el título de propiedad se emitirá a tu nombre al concluir el proceso de titulación. Uso Interno o Restringido
- Constancia del curso “Saber más para decidir mejor” a través de Mi Cuenta Infonavit.
- Carta de autorización de crédito de la entidad financiera.
- Anexo C Formato de datos de contacto. (Llenar los datos de contacto y entrégalo al Notario)