El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) permite que todos aquellos ciudadanos del país que estén en busca de cumplir el sueño de la casa propia, puedan hacerlo realidad antes de lo esperado.

Esto es a partir de créditos hipotecarios y distintas estrategias de financiación orientadas para mexicanos que reúnan todos los requisitos. En la lista, se incluye “Cofinavit Ingresos adicionales”, que otorga más de 600,000 pesos a los trabajadores que necesiten dinero para adquirir su propia vivienda.

El crédito es asignado por el INFONAVIT y dispersado por una entidad financiera, ante la cual se puede comprobar ingresos adicionales como propinas o comisiones, para obtener un monto mayor.

El Infonavit depositará hasta 600,000 pesos a los trabajadores que reúnan determinadas condiciones. (Foto: archivo)

¿Cuánto dinero otorga Cofinavit y cuál es el plazo para pagar el crédito?

El INFONAVIT, a través de este crédito hipotecario, permite elegir el monto y plazo máximo en el que se le pagará a la institución.

Cabe destacar que la cantidad de dinero prestado variará según la capacidad de pago del trabajador. La entidad gubernamental, en este sentido, tiene permitido otorgar hasta 660,375.55 pesos. El monto máximo de crédito disponible se puede consultar en Mi Cuenta Infonavit, en la sección de precalificación y puntos.

El plazo del crédito que establece el INFONAVIT puede ser desde uno hasta 30 años. Se aconseja a los solicitantes tener en cuenta que la suma de su edad, más el plazo que se defina para financiarlo, no debe ser mayor a 70 años (en caso de ser hombre) y 75 años (para las mujeres).

¿Cuál es el salario a partir del cual el INFONAVIT otorga este crédito?

En función de la información que ha establecido el INFONAVIT para solicitar este tipo de crédito, se destaca contar con un salario inferior a 13,413.88 pesos.

Entre otras condiciones, es esencial ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.

¿Qué otros requisitos hay que cumplir para solicitar el crédito Cofinavit?

En la lista de requisitos que establece el Cofinavit para los habitantes del país que quieran solicitar financiación para comprar una vivienda, se destaca contar con los siguientes documentos: