Hey Banco, el brazo digital de Banregio, recibió la calificación crediticia AA+ en escala local por parte de Moody’s, lo que representa una de las mejores calificaciones disponibles en la escala de la agencia.

Hey Banco inició sus operaciones independientes de Banregio el 1 de febrero y la agencia señaló que la calificación se sustenta justamente en su pertenencia a ese grupo financiero, lo que le genera sinergias operativas relevantes y un respaldo estratégico sólido.

Además, la calificadora considera que Hey Banco tiene una “sólida situación financiera” justamente a partir del proceso de escisión fusión, concretado a finales de enero de 2026.

“Si bien Hey Banco comenzó operaciones independientes como institución de banca múltiple hace escasos meses, es importante destacar que el banco ya había logrado consolidar su marca, estrategia y base de clientes desde años atrás dentro del balance de Banregio, con una trayectoria operativa de más de 7 años bajo el ecosistema de dicho banco”, mencionó.

La trayectoria previa de Hey Banco, añade, los diferencia de otros bancos de reciente creación, al contar con un historial operativo demostrado, una franquicia de depósitos ya establecida y un conocimiento profundo del mercado.

Además, señaló que Hey Banco ya es rentable, al alcanzar un resultado positivo el primer trimestre del año pasado, operando como línea de negocio independiente dentro de Banregio.

Al cierre de marzo de 2026, reportó un resultado neto de MXN $77 millones en el primer trimestre del 2026 considerando sus primeros dos meses de operación post

escisión-fusión (febrero y marzo) con balance propio.

“Dicha rentabilidad es impulsada por el adecuado índice de eficiencia del banco, el cual se ubicó en 46.9% a marzo de 2026. Asimismo, Moody’s Local México considera un supuesto de apoyo por parte de su casa matriz, Banregio GF, en caso de cualquier escenario de estrés”, detalló Moody’s.

La calificadora señaló que la perspectiva para el próximo año y medio refleja la expectativa de que el banco mantendrá la consolidación de su operación independiente, con niveles adecuados de rentabilidad, calidad de activos y capitalización.

“La perspectiva también considera que Hey Banco seguirá beneficiándose de las sinergias con Banregio GF y que la captación tradicional continuará creciendo de manera estable, fortaleciendo la estructura de financiamiento del banco”, detalló.

El banco digital también mantendría una gestión prudente de la cartera de crédito con niveles de morosidad controlados y coberturas adecuadas, a la par que profundiza su penetración en los segmentos de individuos y Pymes, mientras expande su oferta de productos en la plataforma digital.