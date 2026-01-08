El mercado de deuda corporativa en México comienza a reactivarse en 2026. Al menos seis empresas alistan colocaciones por hasta MXN $44,500 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de acuerdo con documentos publicados en la plaza bursátil.

El renovado dinamismo responde a un mejor apetito por riesgo por parte de los inversionistas, luego de un 2025 marcado por la cautela y una actividad primaria limitada, explicó Yazmín Matus, subdirectora de Mercados de Deuda en Valmex Casa de Bolsa.

El monto previsto para las próximas emisiones representa un incremento de 9.8% frente a lo colocado en el primer trimestre de 2025, según datos de la BMV. Los recursos se destinarán tanto a fines corporativos generales como a refinanciamientos y amortización de pasivos.

Incentivos en la BMV

Para la especialista, el repunte en la emisión de deuda responde a una combinación de factores financieros y estratégicos, entre ellos el descenso en las tasas de interés tanto del Banco de México como de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

“Las condiciones de liquidez en el mercado local se mantienen sólidas, con una demanda estructural por instrumentos de crédito corporativo”, señaló Matus.

Añadió que el año pasado estuvo caracterizado por una postura defensiva de los emisores. “Ahora las empresas están aprovechando una ventana de mercado más constructiva, con mayor visibilidad macroeconómica y un renovado apetito por riesgo de crédito”.

Entre las primeras operaciones destaca Arca Continental, que planea emitir dos bonos por un monto base de MXN $7,250 millones, con opción de sobreasignación de hasta 14,500 millones, en una colocación prevista para el 28 de enero, según documentos publicados en la BMV.

A esta operación se suma Scotiabank, que prepara dos emisiones por hasta MXN $7,500 millones.

Para febrero, se espera la llegada de Coca-Cola Femsa (KOF), uno de los principales embotelladores de bebidas no alcohólicas en América Latina, que busca captar hasta MXN $10,000 millones de pesos a través de dos emisiones programadas para el 17 de febrero.

Anticiparse a un año competitivo

En un periodo similar, Grupo Bimbo también acudirá al mercado por hasta MXN $10,000 millones, con opción de sobreasignación de 5,000 millones, de acuerdo con una presentación a inversionistas. Los recursos se destinarán principalmente al refinanciamiento de deuda, aunque también a fines corporativos generales.

Por su parte, Cemex planea emitir hasta MXN $5,000 millones, con una opción de sobreasignación de 7,500 millones, en una colocación de largo plazo cuyos recursos se utilizarán para refinanciar pasivos y fortalecer su estructura financiera.

Asimismo, BBVA lanzará tres bonos por un monto total de hasta MXN $10,899 millones durante las primeras semanas de febrero.

“Para este tipo de compañías, emitir en este momento les permite optimizar su estructura de pasivos, extender vencimientos y reforzar su posición financiera con costos que aún resultan atractivos en términos históricos”, explicó la estratega de Valmex.

Matus agregó que las empresas también buscan anticiparse a un año que podría volverse más competitivo en términos de oferta, conforme más emisores regresen al mercado de deuda local.