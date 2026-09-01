Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), el grupo que controla el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, adquirió a una división de Motiva Infraestrutura de Mobilidade, en una operación valorada en u$s 992 millones.

Motiva es la empresa de infraestructura en movilidad más grande de Brasil e inició como una empresa desarrolladora de carreteras en la década de 1990.

Como parte de su nueva estrategia comercial, Motiva decidió vender la Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), la filial encargada de operar 20 aeropuertos en Brasil, Costa Rica y Curazao.

En un comunicado enviado al mercado bursátil, las empresas anunciaron que se cumplieron todas las condiciones suspensivas establecidas en el acuerdo suscrito el 18 de noviembre de 2025.

“La operación constituye un elemento clave de la estrategia de crecimiento de ASUR y se financió mediante una línea de crédito concertada cuando ASUR presentó su oferta a Motiva”, señala el documento.

“Como resultado de esta transacción, ASUR ha incorporado a su cartera 20 aeropuertos distribuidos en cuatro mercados de América Latina y el Caribe, incluido Brasil, el mayor mercado de aviación de la región por volumen de tráfico de pasajeros”.

Hasta antes de la compra, ASUR operaba 16 aeropuertos repartidos en México, Colombia y Puerto Rico.

Con la adquisición de CPC, el total de aeropuertos administrados por la empresa de Fernando Chico Pardo crece a más del doble, al alcanzar 35 terminales.