Con la llegada del Buen Fin 2025, millones de usuarios se preparan para aprovechar las mejores ofertas en tiendas físicas y en línea. Sin embargo, también crecen los riesgos de fraudes y estafas digitales durante las compras.

Por eso, plataformas seguras como PayPal se vuelven una herramienta esencial para proteger tus pagos y tus datos bancarios durante tus compras en El Buen Fin. Este sistema permite realizar compras sin compartir directamente la información de tus tarjetas de crédito y débito con los comercios.

El Buen Fin se celebrará del 13 al 17 de noviembre, con miles de promociones en tecnología, moda, viajes y servicios. Aprovecharlo sin errores es posible si se siguen algunos pasos básicos para usar PayPal de forma correcta y segura.

¿Cómo pagar seguro con PayPal?

Para usar PayPal en tus compras durante el Buen Fin, seguí estos pasos sencillos que garantizan una transacción segura y sin complicaciones:

Visita el sitio web de PayPal o descarga la aplicación desde Play Store o App Store. Selecciona la opción “Crear cuenta”. Elige si deseas abrir una cuenta Personal o de Negocio. Ingresa tus datos y correo electrónico. Una vez dentro, presiona “Cuentas bancarias y tarjetas”. Asocia tu tarjeta de “debito o crédito”.

Si no recibís tu compra o no coincide con la descripción, PayPal te devuelve tu dinero, lo que convierte esta opción en una de las más seguras para comprar en línea.

Recomendaciones de seguridad en tus dispositivos

Para evitar fraudes digitales durante el Buen Fin, es fundamental mantener tus dispositivos protegidos. Podrás utilizar contraseñas seguras, eso sí, actualiza tus sistemas operativos y realiza respaldos periódicos de tu información personal y financiera.

Evita hacer root o jailbreak a tus equipos, ya que eso altera el sistema y aumenta los riesgos de vulnerabilidad. Instala solo aplicaciones oficiales y mantené actualizado tu software de seguridad, antivirus y firewall.

Por último, El Buen Fin recomieNda activar la autenticación en dos pasos en tus servicios en línea, verifica los dominios antes de ingresar tus datos y asegúrate de que los sitios web tengan certificado de seguridad (SSL/TLS) visible en la barra del navegador.

