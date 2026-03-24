Durante enero de 2026, el monto de créditos a la vivienda otorgados por las Sofomes se ubicó en MXN$ 9 millones, lo que representó una caída real anual de 26.4% frente a los 12 millones registrados en el mismo mes de 2025, en un entorno marcado por tasas de interés elevadas y el encarecimiento de los inmuebles, de acuerdo con datos de la CNBV. El acceso al financiamiento para adquirir vivienda en México se ha vuelto más complejo y costoso en los últimos años, debido a la combinación de altas tasas de interés y el incremento sostenido en el precio de las propiedades, factores que han reducido la capacidad de compra de muchas familias. A inicios de 2026, aunque las tasas de interés muestran indicios de estabilización cerca del 7%, el costo promedio de las viviendas supera los MXN$ 1.8 millones, lo que dificulta la adquisición de un inmueble, especialmente para quienes buscan opciones más accesibles o de interés social. Este entorno ha limitado la capacidad de muchas personas para cumplir con los requisitos de financiamiento o cubrir los pagos mensuales de un crédito hipotecario, lo que a su vez ha impactado la demanda de financiamiento en instituciones como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). El aumento en los precios de los inmuebles también ha provocado que el monto requerido para adquirir una vivienda sea cada vez mayor, lo que complica el acceso para los hogares con ingresos bajos o medios. Ante este panorama, distintos programas públicos han buscado ampliar las alternativas de acceso a vivienda, particularmente para la población con menores ingresos o que no cuenta con seguridad social. Uno de ellos es el Programa de Vivienda para el Bienestar (2025-2026), dirigido a personas con ingresos familiares menores a dos salarios mínimos alrededor de MXN$ 17,000 mensuales que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social. Este programa contempla apoyos para el mejoramiento o adquisición de viviendas con un valor aproximado de MXN$ 600,000 con el objetivo de atender la demanda de vivienda económica. En la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda (INVI) también ofrece esquemas de financiamiento para facilitar el acceso a vivienda. Este organismo otorga créditos de hasta MXN$ 600,000 con facilidades de pago para personas que residen en la capital y tienen ingresos de hasta cinco salarios mínimos. A nivel nacional, se proyectan ajustes en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para facilitar el acceso al crédito, entre ellos la reducción de requisitos y la eliminación del impacto negativo del buró de crédito en el monto del financiamiento. Estas medidas buscan ampliar las opciones de financiamiento en un contexto en el que el acceso a vivienda continúa siendo uno de los principales retos para millones de familias en el país.