Arca Continental, una de las principales embotelladoras de Coca-Cola en México, prepara una emisión de deuda por hasta MXN $5,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como parte de su estrategia para refinanciar pasivos y mantener la flexibilidad financiera de la compañía.

La colocación está prevista para finales de septiembre de 2026 y contempla un monto objetivo de MXN $3,500 millones, con la posibilidad de incrementarlo hasta 5,000 millones, de acuerdo con una presentación para inversionistas.

La emisión forma parte de un programa de certificados bursátiles por hasta MXN $30,000 millones, autorizado en septiembre de 2024 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los certificados tendrán un plazo de cinco años y contarán con el aval de Bebidas Mundiales y Distribuidora Arca Continental.

Arca Continental vuelve al mercado de deuda

La nueva colocación será la tercera emisión de deuda de Arca Continental en 2026. En enero, la compañía colocó dos bonos, identificados con las claves ACBE 26 y ACBE 26-2, por un monto conjunto de MXN $9,500 millones.

Los recursos de esas emisiones fueron destinados al refinanciamiento de deuda bancaria contratada con HSBC, Santander, Scotiabank y BBVA México.

En esta ocasión, Arca Continental Bebidas utilizará los recursos principalmente para refinanciar deuda bancaria existente, además de destinarlos a usos corporativos generales dentro del curso ordinario de sus negocios.

La operación recibió una calificación “AAA” de S&P Global Ratings, la máxima categoría de la escala de la agencia. S&P señaló que la transacción tendría un impacto neutral sobre los niveles de endeudamiento de Arca Continental, debido a que los recursos serán utilizados principalmente para refinanciar obligaciones existentes.

BBVA, HSBC y Santander fungirán como intermediarios colocadores, mientras que Multiva participará como intermediario colocador en la operación.

¿Cuánta deuda tiene Arca Continental?

La nueva emisión ocurre mientras Arca Continental mantiene una deuda total de MXN$45,249 millones al cierre de junio de 2026.

Del total, 65% está denominada en pesos mexicanos, mientras que 34% corresponde a deuda en dólares y el 1% restante está denominado en soles y pesos argentinos.

Arca Continental es una empresa mexicana dedicada a la producción, distribución y comercialización de bebidas de las marcas de The Coca-Cola Company, además de operar en el negocio de botanas saladas.

En México, la compañía mantiene una participación de aproximadamente 85% en el segmento de colas, 39% en garrafón, 55% en sabores, 49% en bebidas no carbonatadas y 37% en agua, de acuerdo con documentos de la empresa.