Alsea, la operadora de Starbucks en México, alista su regreso al mercado de deuda. Esta semana visitará la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el objetivo de levantar cerca de 4,000 millones de pesos, según documentos enviados a la plaza bursátil. La compañía estructuró cuatro emisiones a tasa fija —con claves ALSEA 26, ALSEA 26-2, ALSEA 26-3 y ALSEA 26-4— los plazos van de aproximadamente siete, ocho, nueve y hasta diez años, respectivamente. Estas colocaciones se realizarán bajo un programa vigente por hasta 20,000 millones de pesos. Los recursos estarán destinados principalmente al refinanciamiento del certificado bursátil ALSEA 19-2, así como a necesidades corporativas generales, en línea con la estrategia de manejo de pasivos de la compañía. Las emisiones ya cuentan con el respaldo de las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron una nota “AA”, lo que refleja una calidad crediticia “muy fuerte” dentro del mercado local. “Las calificaciones de Alsea incorporan su posición competitiva robusta, sustentada en un portafolio de franquicias internacionales líderes y marcas propias reconocidas”, destacó Fitch en un reporte. En la operación, Actinver participará como intermediario colocador, mientras que Multiva fungirá como representante común. Con este movimiento, Alsea se suma a una ola de emisiones corporativas en la BMV. En el primer trimestre del año, empresas como Pemex, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Sigma, Coca-Cola Femsa (KOF) y Kimberly-Clark de México han colocado en conjunto 230,364 millones de pesos, un alza de 84% frente al mismo periodo de 2025. En la antesala, también destaca Bepensa Bebidas, que prepara una emisión por hasta 3,500 millones de pesos bajo la modalidad de vasos comunicantes. La operación contempla dos tramos: uno a tasa variable con vencimiento de hasta cinco años (BPEN 26X) y otro a tasa fija a siete años (BPEN 26-2X), ambos bajo un programa de hasta 10,000 millones de pesos. Alsea, una operadora y controladora de restaurantes y cafeterías, anunció que este año espera invertir cerca de 5,500 millones de pesos. Además, proyecta la apertura de entre 180 y 220 restaurantes tanto en América Latina y Europa.