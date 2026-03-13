El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) dio a conocer 𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗩𝗲́𝗿𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗔𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, cargo que será efectivo a partir del 16 de marzo. Billia será presentada oficialmente durante la Cumbre del Capital Privado, que se celebrará los días 17 y 18 de marzo en la Ciudad de México. Véronique Billia cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en estrategia, innovación y construcción de alianzas entre corporativos, inversionistas, startups y sector público. En su nuevo cargo liderará una asociación de capital privado que ha invertido en México 89,058 millones de dólares, desde su fundación en 2003. La AMEXCAP reúne fondos de capital enfocados en infraestructura y energía, capital emprendedor, crédito privado, bienes raíces y capital de crecimiento, así como al sector de family offices. En su posición más reciente como directora de innovación estratégica para América Latina en Roche, Billia lideró la estrategia regional de innovación abierta y colaboraciones con startups y actores del ecosistema de salud digital en más de 30 países. Desde este rol, impulsó proyectos de inteligencia artificial y soluciones digitales orientadas a mejorar el acceso a la salud. Previamente, se desempeñó como directora de desarrollo de negocios en Endeavor México, donde fortaleció alianzas con corporativos globales y con el ecosistema de innovación, promoviendo la adopción tecnológica, la transformación corporativa y el escalamiento de empresas de alto impacto. De nacionalidad francesa y radicada en México desde hace más de una década, mantiene una profunda vinculación con el país y una convicción sobre su potencial como hub estratégico de capital privado, innovación y emprendimiento. A lo largo de su trayectoria ha impulsado ecosistemas de inversión, adopción tecnológica e iniciativas de alto impacto económico y social en Europa y América Latina.