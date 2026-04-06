El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un llamado de alerta dirigido a toda la población del territorio azteca por una serie de inclemencias climáticas que se registrarán durante el transcurso del lunes 6 de abril. A partir de hoy, se espera que el frente frío 43 genere lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, además de eventos de “Norte” fuerte a muy fuerte en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. En esta línea, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló cuáles serán los estados de México afectados por los distintos fenómenos meteorológicos y emitió una serie de advertencias. El SMN anunció para hoy la extensión del frente frío núm. 43 sobre el golfo de México, que continuará interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, propiciando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla y Campeche; y fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como el descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional. En esta misma línea, un canal de baja presión sobre el occidente y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos océanos, generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente, sur y sureste de México. Esto provocará que continúe la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro) y asciendan considerablemente las temperaturas en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur). El SMN emitió una serie de advertencias dirigidas a toda la comunidad mexicana que resida en las entidades federativas con pronóstico de tormentas y lluvias intensas. En primer lugar, alertó por las rachas de viento fuertes, que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. En segundo, las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. En este sentido, desde el Servicio Meteorológico Nacional detallaron cuáles serán los estados del país que podrían verse afectados por el agua: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)