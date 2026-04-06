Durante años, iniciar un trámite fiscal podía convertirse en un proceso largo, lleno de esperas y gestiones engorrosas. Sin embargo, algo cambió recientemente y está impactando directamente en quienes buscan formalizar una empresa en México. Ahora, un procedimiento clave que antes demoraba semanas comienza a resolverse en mucho menos tiempo. La diferencia no está solo en la rapidez, sino en cómo se están organizando los turnos y los requisitos para evitar retrasos. Aunque no todos los casos logran resolverse en el primer intento, hay un dato que empieza a marcar tendencia. Cada vez más contribuyentes están logrando completar su trámite en un solo día, siempre que cumplan con ciertas condiciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó mejoras en sus procesos que permiten que la inscripción al RFC y la generación de la e.firma para empresas se realicen con mayor rapidez. Actualmente, 66 de cada 100 trámites se concluyen el mismo día, siempre que los solicitantes cumplan con todos los requisitos establecidos. Esta optimización forma parte de una estrategia de modernización que busca facilitar la formalización de nuevas empresas. Además, el tiempo para obtener una cita también se redujo. En promedio, los contribuyentes pueden acceder a un turno en menos de cinco días, lo que acelera significativamente el inicio del proceso. En el último año, gracias a estas medidas, el SAT logró inscribir más de 76,000 empresas en el RFC, reflejando un aumento en la eficiencia del sistema y en la incorporación al padrón de contribuyentes. Para que el trámite ante el SAT se resuelva en el mismo día, es fundamental cumplir con todos los requisitos desde la primera visita. La mayoría de los retrasos se debe a errores en la documentación o falta de papeles. Entre los documentos necesarios para la inscripción al RFC de empresas se encuentran: En el caso de la e.firma, también se debe presentar: De acuerdo con datos oficiales, entre enero de 2025 y marzo del mismo año se habilitaron más de 225,000 citas, de las cuales el 85% fueron utilizadas. Además, el 71% de los contribuyentes fue atendido en menos de cinco días.