A partir de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá la autoridad para realizar visitas sorpresa, accediendo a domicilios particulares, pequeños comercios y empresas y llevar a cabo auditorías rápidas con la presencia de abogados y equipos de grabación. Estas inspecciones superan las revisiones administrativas convencionales. Cada visita podría resultar en un procedimiento con posibles repercusiones penales, con el propósito de detectar evasión fiscal, uso de facturas fraudulentas y verificar que los ingresos, ventas y servicios reportados sean consistentes con operaciones reales. Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) ha confirmado que el organismo estará habilitado para documentar las diligencias mediante audio y video, generando evidencia directa durante las inspecciones. Este material podrá ser utilizado para imponer sanciones a evasores fiscales, empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas, así como a clientes y proveedores relacionados. El artículo 49 Bis del CFF establece que las visitas domiciliarias se realizarán bajo la presunción de que los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) podrían ser falsos. Salvador Rotter Aubanel, miembro de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del CCPM, indicó que estas auditorías exprés son consecuencia de la reforma a los artículos 29-A, fracción IX y 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), disposiciones que entrarán en vigor en 2026. La fracción IX del artículo 29-A impone la obligación, tanto a personas físicas como morales, de respaldar operaciones reales, existentes y actos jurídicos auténticos. Además, advierte que los comprobantes fiscales que no cumplan con este requisito serán considerados falsos, lo que permite la realización de este tipo de revisiones inmediatas. Los lugares donde se podrán llevar a cabo las verificaciones son los siguientes: Al arribar al lugar, los visitadores estarán facultados para iniciar de manera inmediata la toma de fotografías, así como la grabación de audio y video. Además, procederán a entregar la orden de verificación al contribuyente, a su representante legal, al encargado del establecimiento o a la persona que se encuentre al frente del lugar. El objetivo de estas auditorías es verificar que las operaciones respaldadas por CFDI se hayan llevado a cabo efectivamente y que existan contratos, documentos, imágenes y registros que lo respalden. Para tal fin, la autoridad fiscal implementará los conceptos de “materialidad” y “trazabilidad” de las operaciones: Este mismo criterio se aplicará a la prestación de servicios, incluyendo el arrendamiento de inmuebles o locales, los cuales deberán estar respaldados por contratos, emisión de CFDI, depósitos bancarios, instalaciones físicas y actividades relacionadas con lo reportado.