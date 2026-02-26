La informalidad acumula 10 meses consecutivos de crecimiento anual en México y se ha convertido en el motor del empleo, advierten especialistas. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó que en enero, los empleos sin prestaciones de ley mostraron un incremento anual de 1.73%, lo que representó su décimo mes consecutivo con crecimientos. En sentido contrario, la población con un empleo que cuenta con las prestaciones mínimas de ley se contrajo 1.2%, y lleva 7 meses seguidos a la baja. De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, “el crecimiento anual del empleo en los últimos siete meses ha sido explicado en su totalidad por el empleo informal”. “El retroceso estructural del empleo formal en México compromete el bienestar de los trabajadores al anclarlos en actividades de baja remuneración, erosión a sistemáticamente la base recaudatoria del Estado y pone en riesgo la capacidad de crecimiento económico de largo plazo”, añadió la especialista. En los empleos del sector agropecuario, el Inegi registró una baja de 4.23% en la comparación anual. En el sector secundario, el organismo estadístico mostró un crecimiento de 2.12%, rompiendo una racha de dos meses consecutivos de caídas a tasa anual. El alza se debió al incremento de empleos en construcción (+6.09%) y un ligero repunte en manufactura (+0.66%). El único ámbito que tuvo una caída en las actividades secundarias fue el de la industria extractiva, con una caída de 7.36%. En las actividades terciarias la población ocupada muestra un crecimiento anual de 0.46%. Además, durante enero el Inegi reportó ligeras alzas tanto en el desempleo como en la informalidad en relación con el resultado de diciembre del año anterior. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en enero la tasa de desempleo se ubicó en 2.62%, desde 2.6% de diciembre. Además, la población en informalidad, es decir, aquella que carece de seguridad social y derechos de ley, subió de 54.64% a 54.86% en el mismo lapso. En el mes de referencia, la población ocupada cayó en 705 mil personas respecto al mes anterior, situándose en 59.67 millones de personas, mientras que los desempleados aumentaron en 180 mil personas, con un total de 1.66 millones de personas desempleadas. Esto ocasionó que la Población Económicamente Activa (PEA) cayera en 525 mil personas, para alcanzar un total de 61.33 millones de personas. Al revisar las series originales, la tasa de desempleo nacional aumentó de 2.39% en diciembre a 2.70% en enero, siendo la más alta desde septiembre del 2025. La caída mensual de la población ocupada se debió, principalmente, a una reducción de 251 mil personas en la informalidad y por una disminución de 454 mil personas en la formalidad.