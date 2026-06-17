Fin de la licencia de conducir | El Gobierno establece nuevas condiciones en la renovación para todos aquellos que no cumplan estos requisitos

La Ciudad de México vive un ambiente especial con la llegada del Mundial 2026.

El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, es sede de cinco partidos del torneo, lo que ha traído a la capital a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Si llegaste en auto a la ciudad para disfrutar de estos encuentros, existe un permiso que te conviene conocer: el pase turístico, un trámite gratuito que te permite circular sin restricciones durante tu estancia.

Lo que ya vivió la Ciudad de México en el Mundial

El partido inaugural del torneo se disputó el 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica, en el marco del Grupo A.

El Estadio Azteca será una de las sedes de México para el Mundial. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mientras que este miércoles 17 de junio se juega el encuentro entre Uzbekistán y Colombia, del Grupo K.

Por delante quedan:

el duelo entre México y Chequia el 24 de junio, también del Grupo A

un partido de dieciseisavos de final el 30 de junio

uno de octavos de final el 5 de julio.

Qué es el pase turístico y quién puede tramitarlo

Para quienes se desplazan en auto durante estas fechas, el pase turístico es un permiso gratuito otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México.

El pase turístico permite que vehículos foráneos o extranjeros circulen sin restricciones por estas zonas.

Este documento también exenta a los conductores de recibir sanciones por circular en días en que esté activo el Programa Hoy No Circula.

El permiso solo aplica para autos particulares que funcionen con gasolina o gas, y exclusivamente para modelos del año 2009 en adelante.

Si eres foráneo o extranjero, tramita un Pase Turístico para tu auto y disfruta de tu visita en Sedena

Cómo tramitarlo y cuánto dura

El proceso se realiza en línea y es completamente gratuito, tanto para mexicanos como para extranjeros.

Registrar tu correo electrónico en el portal oficial ingresar a la liga de acceso que recibirás completar tus datos. El sistema te enviará una clave para volver a entrar al portal. Registrar los datos de tu vehículo, incluyendo el número de la tarjeta de circulación y las placas, e indicar la cantidad de días que necesitas el permiso.

Al finalizar, podrás imprimirlo y portarlo mientras circules por la CDMX o el Edomex.

El pase turístico puede solicitarse por 3 días, disponibles únicamente en fines de semana largos; por 7 días como mínimo; o por 14 días como máximo. Solo puede tramitarse una vez por semestre con vigencia de 14 días, o bien dos veces por semestre con vigencia de 7 días.

Este permiso pierde validez únicamente cuando la Secretaría de Medio Ambiente declara una contingencia ambiental, situación que puede consultarse en el portal oficial de calidad del aire de la CDMX. Para iniciar el trámite, se recomienda visitar el sitio oficial del pase turístico.