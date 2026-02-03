La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 4 de febrero de 2026 a Santa Juana de Valois y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Juana de Valois (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Juana de Valois?

Santa Juana de Valois fue una figura destacada en la historia de Francia, nacida en Bourges, Aquitania. Su vida estuvo marcada por su papel como reina de Francia, pero su destino cambió drásticamente cuando su matrimonio con Luis XII fue declarado nulo. Este evento la llevó a una profunda reflexión espiritual y a un compromiso renovado con su fe.

Tras la anulación de su matrimonio, Santa Juana se dedicó a servir a Dios, mostrando una especial devoción hacia la Santa Cruz. Su vida de oración y servicio la llevó a buscar una forma de vivir su fe de manera más activa y significativa, alejándose de las responsabilidades de la corte.

Como parte de su legado, fundó la Orden de la Santísima Anunciación de la Santa Virgen María, una comunidad religiosa que refleja su compromiso con la espiritualidad y el servicio a Dios. Su vida y obra continúan siendo un ejemplo de fe y dedicación en la historia de la Iglesia.

Para los que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a Santa Juana de Valois es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el miércoles, 4 de febrero de 2026

El 4 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Gémino, un confesor conocido por su vida de piedad y dedicación a la fe. También se conmemora a San Remberto, obispo que desempeñó un papel importante en la evangelización de su región y a San Eutiquio de Roma, un mártir que dejó un legado de valentía en la defensa de la fe cristiana.Entre los santos que se celebran ese día se encuentran San Juan de Brito, un misionero del siglo XVII que trabajó en la India y el Beato Juan Speed, un mártir del siglo XVI. Además, se recuerda a San Nicolás Estudita, un monje del siglo IX conocido por su vida austera y su contribución a la vida monástica.La lista de santos incluye también a San José de Leonessa, un religioso del siglo XVII y a San Filoromo de Alejandría, un destacado teólogo del siglo IV. Asimismo, se celebran a San Isidoro de Pelusio, San Aventino de Chartres y San Aventino de Troyes, ambos del siglo VI y a San Rabano "Mauro", un influyente abad del siglo IX.

La oración para Santa Juana de Valois:

Oh Santa Juana de Valois, intercede por nosotros ante el Señor, para que podamos vivir en paz y unidad y seguir el camino de la fe. Amén.