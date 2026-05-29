Este sábado, 30 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Juana de Arco, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa Juana de Arco fue la Doncella de Orleans que luchó por Francia y, tras un juicio injusto, fue quemada en la hoguera en Rouen.

Santoral del día | Santa Juana de Arco (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Juana de Arco?

Santa Juana de Arco fue una virgen conocida como la Doncella de Orleans.

Luchó firmemente por su patria, defendiendo a Francia con determinación.

Al final fue entregada al poder de sus enemigos en Rouen, Normandía, condenada en un juicio injusto y quemada en la hoguera.

Para las personas que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

femenino

femenino

devoción por

Dios

Santoral del día | Santa Juana de Arco (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 30 de mayo de 2026

El 30 de mayo de 2026, la tradición católica conmemora a varios santos, destacando entre ellos a San Palatino, un mártir venerado por su valor y su fe. Este día también se recuerda a San Sico, otro mártir que dejó una huella importante en la historia de la iglesia y a San Anastasio de Pavía, quien vivió en el siglo VII, conocido por su dedicación a la vida monástica.Además, la celebración incluye a San Gabino de Porto Torres, del siglo IV, un ferviente defensor de la fe cristiana, así como a Santa Dinfna, que vivió en el siglo VII. También se rinde homenaje a San Huberto de Tongres, un santo del siglo VIII, famoso por su labor en la evangelización y su amor por la naturaleza.Por último, se celebran santos más recientes, como San José Marello y San Matías Kalemba, ambos del siglo XIX, así como el Beato Otón Neururer del siglo XX. La conmemoración de estos santos el 30 de mayo ofrece a los fieles una oportunidad de reflexionar sobre las vidas de estos hombres y mujeres que dedicaron su existencia al servicio de Dios y de la comunidad.

La oración para Santa Juana de Arco:

Santa Juana de Arco, doncella valiente y fiel sierva de Dios, que escuchaste su llamada y cumpliste su voluntad con coraje, intercede por mí para que, sostenido por la fe, persevere en la verdad, sea fuerte en la prueba y humilde en el triunfo; alcánzame la gracia de amar a Dios sobre todas las cosas y de servir con caridad a mis hermanos. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Amén.